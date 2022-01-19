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Проникают в сознание и манипулируют: как украинцы попадают в ловушку цвета

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 11:34
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Цвет и свет подсаживают человека на своеобразную игру с рекламодателем
Лучше всего о манипуляциях расскажет семантика цвета
Лучше всего о манипуляциях расскажет семантика цвета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие исследования, психологические эксперименты ученых доказали: цвет влияет на восприятие человеком веса тела, температуры помещения и оценку удаленности объекта, а также заставляет его приобрести тот или иной товар в супермаркете, кликнуть на ту или иную рекламу и т. д.

"Сегодня" попытался разобраться в семантике цветов, как она влияет на сознание людей, и как маркетинг зарабатывает на этом немалые деньги.

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Да, восприятие цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой в течение длительного периода исторического развития. Как пишет Вячеслав Шуванов в "Психологии рекламы", отношение к цвету всегда было и остается эмоциональным.

Для рекламной индустрии это стало своеобразным открытием — возможностью манипулировать, формировать эмоций человека с помощью цвета и света.

Это действительно так, занимаясь разработкой плаката, буклета или другой рекламы, специалисту следует очень хорошо продумать дизайн, чтобы сама реклама была действенная: правильно разместить текст, выбрать подходящую к аудитории цветовую гамму или яркую картинку, что запечатлевается в памяти человека и заставляет взаимодействовать с тем или иным продуктом.

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Чтобы при здравом уме принимать решения и не идти самим на крючок манипуляций, следует знать семантику основных цветов:

  1. Красный — "действуйте ради действия". Цвет, настраивающий людей на решительность; вызывает сильное желание, энергичное усилие что-либо купить; фиксирует взгляд на предмете рекламы, заставляет поддаваться первым чувствам и впечатлениям (в том числе, это касается рекламы сексуального характера). Однако перенасыщение цвета наоборот вызовет у человека агрессивность, раздражение предметом рекламы. Поэтому неопытные маркетологи терпят поражение в этом вопросе.
  2. Оранжевый — жизненные силы, творчество, оптимизм, внутреннее равновесие и душевная гармония. Чаще всего используется в рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг в области здравоохранения и образования.
  3. Желтый — цвет коммуникабельности, общительности, придает равновесие, спокойствие, успокаивает волнение. Применяют чаще всего его в рекламе товаров типа "хайтек" (он вроде бы наделяет предмет интеллектом), детских товаров, услуг туристических фирм, а также рекламных и PR-агентств.
  4. Зеленый. Вспомним рекламы шампуней, позиционирующих себя как натуральные, сделанные из трав и т. д. или ветеринарных аптек, центров здоровья и охраны окружающей среды (где и возникает ассоциация с зеленым лесом). Они используют данный цвет, потому что он дает целебное, расслабляющее действие, лишает переживаний.
  5. Розовый — навязанный обществу через рекламу "девичий" цвет. Розовое у нас обычно все, что касается девушек и женщин: куклы, косметика, детские игрушки, услуги брачных агентств, семейных центров и т. д. Цвет заставляет чувствовать нас более ласковыми, внимательными, отзывчивыми.
  6. Голубой — цвет чувств платонических, дружбы, родства, мира и гармонии, придает предмету целостный вид, касается успешного результата.
  7. Черный — меланхолия и уныние, изоляция от мира. В печатной рекламе пробуют его не употреблять. Это не касается шрифтов и таблиц, с цветом которых лучше не экспериментировать.
  8. Белый. Несет полную открытость, без неприятных ощущений. В рекламе он обычно используется, когда особых акцентов делать не нужно, что касается печатных СМИ, то когда следует создать нейтральный эффект и просто сообщить информацию о товаре (без установления каких-либо приоритетов или акцентов).

С помощью этих уловок и создается реклама, воспитывающая, формирующая вкусы, вводящая соответствующее восприятие цветов в наше подсознание (все это происходит со временем, скажем, нарабатывается годами). Профессионально сделанная реклама, акцентировавшая свое внимание на потребностях людей, с правильно подобранной цветовой гаммой принесет неплохие деньги, удачно популяризируя продукт среди масс.

Обманы супермаркетов

Супермаркеты обманывают украинцев на кассах, с ценниками, с весом продуктов и т. д. Существует много схем, особенно актуальных именно перед разнообразными праздниками, когда украинцы массово скупаются к столу.

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Среди наиболее распространенных схем:

  • супермаркеты обычно снижают цену на товары, срок годности которых подходит к завершению или даже уже завершился, но из витрины убрать не успели. Бывает такое, что и ценники переклеиваются;
  • несоответствие цены в зале и на кассе;
  • все, что меньше 5 копеек, остается магазину – свидетельствует постановление Кабмина. Если остальная часть больше этой суммы — отдать покупателю. Однако бывают случаи, когда кассир не отдаст и 50 копеек и даже гривну;
  • дополнительную тару бывает взвешивают вместе с продукцией.

Раньше мы писали, как покупателей обманывают в магазинах, отказывая в безналичном расчете.

Также мы рассказывали, как воры скрываются за разными приложениями и платформами, якобы создавшимися в Monobank, пускают вопиющую рекламу в Facebook и таким образом "бросают" украинцев на деньги.

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