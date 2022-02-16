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Производители на грани закрытия, а супермаркеты по уши в долгах — что происходит на рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 11:36
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Речь идет о долгах, достигающих миллиарды долларов
Долги супермаркетов перед производителями достигают миллиардных сумм
Долги супермаркетов перед производителями достигают миллиардных сумм / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Около 5 млрд долларов должны большие торговые сети украинским производителям. Для обоих это беспроцентный кредит, правда, от которого одни выиграют, а другие остаются в убытках.

Об этом написал член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в колонке Интерфакс-Украина.

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По его словам, именно такие "беспроцентные кредиты" являются причиной нехватки оборотных средств у отечественных производителей. В то же время торговые сети заняли монопольное положение на рынке, навязывая поставщикам собственные невыгодные, а иногда и вредные условия.

Поставщики вынуждены ждать расчетов 60, 90, 120, а то и 180 дней. А это уже приводит к хроническому недостатку оборотных средств и необходимости брать новые кредиты.

"По разным подсчетам, речь идет об около 5 млрд долларов, которыми ритейл пользуется по своему усмотрению, задерживая расчеты с поставщиками", – пишет Непран.

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Как урегулировать этот вопрос?

Михаил Непран предлагает для регулирования этого вопроса действовать подобно Европе, где благодаря Директиве Европейского парламента и Совета о недобросовестной торговой практике между предприятиями в сфере сельского хозяйства и продовольствия удалось преодолеть монополии.

Ведь документом запрещались действия, которые могут рассматриваться как недобросовестные отношения между покупателями и поставщиками.

Эксперт напоминает, что в 2016 году по инициативе АМКУ, была попытка создать подобный документ и в Украине, однако представители торгового бизнеса отказались от его подписания. Поэтому он убежден, что этот вопрос нужно решать на законодательном уровне.

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"В частности, обязать торговые сети как минимум своевременно рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать массу других вещей, которые выгодны только одной стороне", – пишет Непран.

Шантаж и отказ от сотрудничества

По словам главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, торговые сети заставляют производителей соглашаться на скидки, угрожая отказом от сотрудничества. Предприятия в свою очередь жалуются на убыточность производства. Это называют "скидочным" шантажом.

Эксперт рассказывает, если продукт поставляется, например, на 100 грн, то сеть добавляет свою наценку 15%. Соответственно, на полке он уже стоит 115 грн. Но поставщик получает оплату не 100 грн, а 70, потому что 30% он вынужден отдать сетям за различные навязанные ему виды услуг.

"Если молоко, о котором вы говорите, стоит 38 грн за упаковку, то вычитаем 15% и получаем 34 грн – именно по такой цене товар был поставлен производителем", – объясняет Чагаровский.

Раньше мы рассказывали, что стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Супермаркеты сейчас продают 600 г хлеба почти за 26 грн, хотя месяцем раньше цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Мы также узнавали, к каким методам прибегают супермаркеты, чтобы заставить нас платить и покупать больше.

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