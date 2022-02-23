Супермаркети виплачують десятки тисяч гривень — як українцям отримати гроші

Магазини не поспішають визнавати свою провину, тож факт, наприклад, того ж отруєння неякісною продукцією потрібно ще довести. А це, за словами Несміянова, вкрай важко.
Серед випадків, коли можна отримати компенсацію є:
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різниця в цінниках у торговому залі та в чеку. Що робити? Вимагати продати товар за тією ж ціною, яка вказана в торговому залі;
неякісний продукт чи товар: варто принести його назад до магазину з чеком і вимагати повернення грошей;
лід на сходинках, слизька підлога в залі: варто зафіксувати свою травму, по можливості дізнатися номери телефонів свідків.
Загалом, якщо ви постраждали в магазині, то отримати компенсацію на лікування чи за моральний збиток можна, але це займе кілька місяців. Також вам доведеться ще підтвердити свої витрати й провину магазина.