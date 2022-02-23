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Супермаркети виплачують десятки тисяч гривень — як українцям отримати гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 лютого, 11:10
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Розповідаємо про ситуації, коли супермаркети виплачували чималі суми своїм клієнтам
Українці можуть отримати немаленьку компенсацію від супермаркетів
Українці можуть отримати немаленьку компенсацію від супермаркетів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Випадки, коли супермаркети виплачують десятки тисяч гривень компенсації своїм клієнтам, бувають різні. Адже, як показує практика, до суду конфліктні ситуації з магазинами зазвичай не доходять.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт з питань захисту прав споживачів Максим Несміянов.

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Він навіть навів приклад, як одного разу АТБ заплатив 23 тис. грн своїй клієнтці за те, що та зламала ногу на виході з магазину.

Коли можна отримати компенсацію?

Магазини не поспішають визнавати свою провину, тож факт, наприклад, того ж отруєння неякісною продукцією потрібно ще довести. А це, за словами Несміянова, вкрай важко.

Серед випадків, коли можна отримати компенсацію є:

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  • різниця в цінниках у торговому залі та в чеку. Що робити? Вимагати продати товар за тією ж ціною, яка вказана в торговому залі;
  • неякісний продукт чи товар: варто принести його назад до магазину з чеком і вимагати повернення грошей;
  • лід на сходинках, слизька підлога в залі: варто зафіксувати свою травму, по можливості дізнатися номери телефонів свідків.

Загалом, якщо ви постраждали в магазині, то отримати компенсацію на лікування чи за моральний збиток можна, але це займе кілька місяців. Також вам доведеться ще підтвердити свої витрати й провину магазина.

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