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"Пластиковий" переворот: чи повторить Україна успіх Європи

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 17:03
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Експерт розповів, як зробити так, аби Закон "працював" не лише на папері
Які потрібні передумови, щоб Закон про заборону пластикових пакетів спрацював на благо
Які потрібні передумови, щоб Закон про заборону пластикових пакетів спрацював на благо / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо Україні вдастся скоротити обсяг пластикових пакетів в обігу бодай на 10%, то це вже буде невимовним успіхом для всіх нас. Адже, оцінюючи обʼєктивно, закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" не буде діяти на благо суспільства без його доопрацювання.

Таку думку в коментарі "Сьогодні" висловив висловив президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.

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Нагадаємо, що з 10 березня набуде чинності повна заборона на продаж пластикових пакетів товщиною від 15 до 50 мікронів та значні обмеження на продаж пакетів до 15 мікронів.

За його словами, сама система заборони поширення пластикових пакетів не призведе до суттєвого зменшення їх обігу в роздрібній торгівлі, якщо не вибудувати систему розширеної відповідальності не лише для виробників, а й для оптових торговців і всіх торгових закладів.

Загалом, до цього питання потрібно підходити комплексно. Для того, щоб повторити успіх Європи в "пластиковій" боротьбі, необхідно:

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  • забезпечити детальні розрахунки щодо прогнозів скорочення обсягів пластикових пакетів в торговому обігу в горизонті кількох найближчих років;
  • схвалити новий рамковий закон "Про управління відходами", який би визначав системні засади й алгоритми поводження з різними класами відходів. А вже потім на його базі потрібно було би розробити профільні деталізовані закони по кожному різновиду сміття;
  • створити розгалужену інфраструктуру переробки пластикового сміття – від потужних заводів до розгалужених мереж ліній з переробки пластику на рівні муніципалітетів, впровадження алгоритмів повторного використання пластику в різних галузях промисловості;
  • підтримувати на державному рівні та примножувати кількість підприємств, які виробляють екологічні альтернативи пластиковим пакетам та іншим виробам з цієї сировини;
  • налагодити ефективний контроль за дотриманням закону про заборону розповсюдження пластику з боку Держпродспоживслужби;
  • масово забезпечити населення екологічною альтернативою.

"Без цих пунктів правова заборона безоплатного поширення пластикових пакетів "погоди в країні не зробить", — підсумував експерт.

Результати після заборони безоплатного розповсюдження пакетів

За словами в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, як передає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, вже сьогодні можна говорити про результати поступової заборони пластикових пакетів.

"Ми досягли основної мети – достукалися до свідомості кожного українця. Люди замислилися, а чи треба їм цей пластик. За результатами досліджень, з листопада минулого року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%. Люди купують альтернативи, використання яких за рахунок багаторазовості є значно вигіднішим", — прокоментував Руслан Стрілець.

Раніше ми розповідали, чому українські виробники на межі закриття, а супермаркети по вуха в боргах перед ними.

Також ми писали, на чому насправді наживаються супермаркети, і що робить їм 70% виручку.

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