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Ціни злетять у 10 разів! Скільки насправді платитимемо за пакети у березні

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор
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МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 17:24
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З лютого пластикове паковання в супермаркетах не подорожчало, але з березня набувають чинності нові обмеження, які вдарять по кишені
Незабаром деякі пакети в Україні подорожчають
Незабаром деякі пакети в Україні подорожчають / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Багато українців з насторогою чекали подорожчання пластикових пакетів з 1 лютого. Але, як виявилося, це була фальшива тривога.

Повідомлення про зростання ціни до 2 та 3 гривень торкнулося пакетів з товщиною стінки понад 50 мікронів. Це досить товсті пакети, які й так уже продаються за порівнянні суми. А звичні тонкі пакети-майки, в які ми звикли складати овочі та фрукти, як і раніше, коштують у магазинах у середньому по 10 копійок. Але з 9 березня ситуація кардинально зміниться.

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"Сьогодні" поговорили з виробниками пластикового паковання та з'ясували, чого чекати споживачеві.

Березневі нововведення

До 9 березня ситуація з використанням пластикових пакетів у магазинах залишається незмінною. Покупці, як і раніше, можуть упаковувати товари в пластикові пакети, ціна на які в магазинах встановлена в середньому 10 копійок за штуку.

Новий етап боротьби з розповсюдженням пакувального пластику розпочнеться у березні, коли набуде чинності повна заборона на продаж пластикових пакетів товщиною від 15 до 50 мікронів та значні обмеження на продаж пакетів до 15 мікронів.

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Як повідомили у Кабінеті Міністрів, "з 9 березня 2022 року, буде повністю заборонено розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг" такого паковання:

  • надтонких пластикових пакетів із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (крім первинного паковання для м'яса, риби та сипких товарів);
  • тонких пластикових пакетів зі стінками завтовшки від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладних пластикових пакетів.

Для того, щоб розібратися, як працюватиме нововведення, "Сьогодні" звернулися по роз'яснення до виробників пластикового паковання.

"Почнемо з того, що після 9 березня буде дозволено пакети до 15 мкм, – роз'яснив "Сьогодні" власник бренду Укрпак Антон Богомаз. – Це звичайна тонка фасувальна "майка" або пакет без ручок (мішечок). Такі пакети ми можемо бачити у відділах з овочами, фруктами, м'ясом, рибою, там, де фасують крупи, цукерки тощо. Вони витримують навантаження в кілька кілограмів, тому мають невеликий об'єм".

За словами фахівця, після 9 березня такі пакети будуть дозволені лише для пакування риби, м'яса, сипких продуктів та льоду. Термін їх обігу встановлено до кінця 2022 року.

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"У такі пакети товщиною до 15 мкм зможуть пакувати лише товари дозволених категорій, пакувати інші товари в них буде заборонено", – каже Антон Богомаз.

Буде дозволено продаж щільних пакетів зі звичного пластику з товщиною стінок від 50 мкм. У них нині часто пакують об'ємні чи важкі продукти.

Експерт пояснює, що стандартні великі пакети із супермаркетів, які ми купуємо біля кас, щоб остаточно запакувати покупки, мають товщину близько 30 мікронів, а пакети з товщиною стінки 50 мікронів – це ще щільніші.

Всі інші пакети, які будуть використовувати або продавати в магазинах з 9 березня, мають бути виготовлені з біорозкладної сировини та зі спеціальним маркуванням.

Які вони на вигляд і скільки коштують

Виробники кажуть, що після набуття чинності норм закону, біопакети виготовлятимуть з рослинних компонентів – картопляного або кукурудзяного крохмалю, а також інших видів біосировини. Головна їхня особливість така, що за відносно короткий строк вони повністю розкладаються.

Щоправда, за екологію доведеться додатково заплатити – така продукція витримує меншу вагу, а коштує, однак, дорожче.

"Біорозкладні пакети ви вже можете бачити у продажу в касовій зоні деяких магазинів, – продовжує Антон Богомаз. – Вони відрізняються від звичайних тим, що на дотик еластичніші, сильніше тягнуться, через це витримують меншу вагу, а коштують у роздріб значно дорожче".

Зумовлено це тим, що ціна на сировину для їх виробництва у 2,5-3 раза вища.

"Крім того, на кожному пакеті за законом має бути спеціальне маркування про те, що він біорозкладний, – каже фахівець. – Це теж суттєво здорожчує виробництво. За нашими оцінками, якщо нині звичайний пакет-майка продається в магазині за 10 копійок, то такий же за розміром біорозкладний може коштувати близько 1 гривні".

Нескладно порахувати, якщо сьогодні на середнього українця припадає 500 пакетів на рік, то подорожчання тари на 90 копійок – з 0,1 до 1 гривні – обійдеться кожному з нас 450 грн. Щоправда, якщо вдасться зменшити їхнє використання, як передбачається в законі, то й підсумкова переплата буде менша.

Два види паковання

Що ще потрібно знати покупцям про нові пакети? Маркуватимуть їх двома різними знаками – Compost Home та Compost Industrial.

"Пакети з маркуванням "ОК Compost Home" розкладаються в домашніх компостних ямах, – каже Антон Богомаз. – Їх можна просто закопати в землю, і через якийсь час вони перетворяться на воду, біомасу та СО2. Продукція з позначкою Compost Industrial розкладається на спеціальних заводах, яких в Україні поки що немає. Тому для боротьби за екологію логічно виробляти продукцію з позначкою Compost Home".

За словами експертів, побоюватися, що такий пакет почне розкладатись у вас вдома, не варто. Для початку процесу розпаду потрібні мікроорганізми (гриби та бактерії), які живуть у землі. Тому якщо біорозкладний пакет покласти вдома на полицю, нічого з ним не станеться.

Що буде з іншими пакетами?

Якщо з пакетами для продуктів у магазинах і супермаркетах ми розібралися, то що буде з іншим пакованням, наприклад пакетами для сміття або для екскрементів домашніх тварин, поки що неясно.

"У законі, який регулює використання пластикового паковання, є визначення пакета, – говорить Богомаз. – Там сказано, що "пластиковий пакет – це тара, що виготовляється з пластику, у формі рукава, з дном і відкритою горловиною, з ручками або без ручок, призначена для пакування та/або транспортування товарів та продукції кінцевим споживачам".

Експерт каже, що під цю ухвалу не підходить все закрите паковання, в яке вже на заводі була запаяна продукція.

"Тобто обмеження не поширюються, наприклад, на паковання з ґрунтом для рослин, запаяним ще на заводі, – резюмує експерт. – Або на пакувальну плівку, в яку запакували якусь продукцію".

Чи підпадають під обмеження сміттєві мішки та пакетики для прибирання за тваринами, виробники не знають. І хоча така продукція формально не призначена для транспортування продуктів, як це передбачає закон, вони радять дочекатися роз'яснення цього питання від уряду.

Раніше ми писали: вчені вважають, що відмова від виробництва м'яса може істотно уповільнити глобальне потепління та врятувати планету.

Більше матеріалів на тему боротьби за екологію та її впливу на особисті кошти кожного читайте у нашій спецтемі ЕКОлогія vs ЕКОноміка: що важливіше.

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