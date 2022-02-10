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Кінець "пластиковій" епосі: як зміняться закупи українців у березні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 13:20
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В українців ще є час до кінця зими
Пластикові пакети будуть під забороною
Пластикові пакети будуть під забороною / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з березня деякі види пакетів будуть заборонені повністю.

Про це йдеться в Законі № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

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Так, саме з 9 березня 2022 року в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг не можна буде розповсюджувати:

  • надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);
  • тонкі пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладні пластикові пакети.

Це буде другий етап "пластикових" обмежень. Перший, нагадаємо, розпочався ще 10 грудня, коли мова йшла виключно про заборону безоплатного розповсюдження пластикових пакетів.

Результати після першої заборони

За словами в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, як передає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, вже сьогодні можна говорити про результати поступової заборони пластикових пакетів.

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"Ми досягли основної мети – достукалися до свідомості кожного українця. Люди замислилися, а чи треба їм цей пластик. За результатами досліджень, з листопада минулого року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%. Люди купують альтернативи, використання яких за рахунок багаторазовості є значно вигіднішим", — прокоментував Руслан Стрілець.

Нагадаємо, що виняток на первинну упаковку свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду триватиме до 1 січня 2023 року.

Що ще варто знати про пакети?

Маркуватимуть пакети двома різними способами:

  • Compost Home;
  • Compost Industrial.

За словами власника бренду Укрпак Антона Богомаза, перші розкладаються в домашніх компостних ямах, їх можна просто закопати в землю, і через якийсь час вони перетворяться на воду, біомасу та СО2.

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Натомість Compost Industrial розкладається на спеціальних заводах, яких в Україні поки що немає.

Раніше ми підраховували, скільки українці витрачатимуть на "кульки" щороку. Мова йде про мільярдні суми.

Ми також писали, чому цей закон більшість експертів називає "мертвим" та як діяти, аби вдихнути у нього життя.

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