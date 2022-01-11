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70% виручки! На чому насправді наживаються супермаркети в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 січня, 13:11
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Розповімо про 10 овочів і фруктів, що приносять найбільшу виручку супермаркету
Всього лічені позиції овочів та фруктів роблять виручку супермаркетам
Всього лічені позиції овочів та фруктів роблять виручку супермаркетам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

31% всієї виручки забезпечують всього 3 продуктові категорії, переважно імпортні: банани, помідори, мандарини. Хоча в провідних супермаркетах Києва представлено до 300 позицій свіжої плодоовочевої продукції.

Про це повідомляє EastFruit.

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Загалом, таке дослідження роздрібної торгівлі свіжою плодоовочевою продукцією проводилося на першому міжнародному Рітейл форумі в рамках #FTrade Club 2021 на початку грудня 2021 року.

Врахувавши внутрішнє виробництво, імпорт, експорт, споживання та інші характеристики продуктів, експерти відібрали 20 основних. Значну увагу приділили також і сезонності тих чи інших овочів (фруктів).

Основні продукти, що приносять супермаркетам найбільшу виручку:

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  • банани — 11% (влітку банан не може бути лідером плодоовочевої торгівлі в Україні, тому що на ринку багато недорогої місцевої продукції, проте його питома вага в продажах залишається досить значною);
  • томати — 10% (недооцінена, але теж дуже важлива категорія);
  • мандарини — 10% (особливо цей показник росте на новорічні свята, звертаємо увагу і на сезонність);
  • яблука — 8% (якщо роздрібна ціна яблука в минулому році становила 30 грн/кг, то відповідно зростала і частка яблука в структурі продажів плодоовочевою продукцією);
  • капуста — 6% (велику роль тут грає тренд. Її продажі ростуть за рахунок збільшення асортименту і зростання споживання таких видів капусти, як брюссельська, брокколі, пекінська і цвітна капусти, що знаходяться в тренді здорового харчування);
  • картопля — 6% (незважаючи на досить високі ціни у 2019 році);
  • огірки — 5%;
  • апельсини — 5%;
  • цибуля — 5%;
  • виноград — 4% (фахівці кажуть, що це є важливим показником продажів, що підтверджує зростання доходів споживачів. Ще 10 років тому цього продукту в структурі продажів мереж супермаркетів майже не було. Зараз же він входить в десятку найбільш вигідних для мереж супермаркетів товарів свіжої плодоовочевої групи).

/ Фото: скріншот

Експерт плодоовочевого ринку Федір Рибалко зазначає, що ягідні культури, як і виноград, теж є індикатором споживчих доходів.

"Мережі, які навчаться працювати з ягодами в майбутньому, отримають великі переваги. Адже це та категорія продукції, яка буде залучати додаткових споживачів, збільшуючи суми чеків супермаркетів. І саме на цю категорію потрібно звернути увагу сьогодні", — зазначає експерт.

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До слова, мережі часто втрачають споживача через відсутність на полицях конкурентної пропозиції сезонних товарів. Хорошим прикладом, на думку Федора Рибалко, є часто недостатньо професійний підхід до торгівлі баштанними: кавуном і динею.

Популярний товар в супермаркетах

За статистикою, найпопулярнішим товаром кінця 2021 року вважають еко-сумки та інші альтернативні заміни пластиковим пакетам.

Так, попит на екологічні заміни пластику, таких як: еко-сумки, тканинні мішечки, авоськи, почав підійматися ще з листопада 2021 року. З того часу продажі цих речей зросли на 178%.

Повʼязують це із Законом про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Активний інтерес до питання суспільство проявляло ще влітку цього року, проте в листопаді цікавість знову підігрілася на фоні розголосу деяких пунктів законопроєкту.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні заборонили розповсюдження безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Це буде перший етап обмежень. Загалом передбачено три таких етапи.

Раніше ми повідомляли, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".

Також ми розповідали, чому та на скільки в Україні виросли ціни на продукти.

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