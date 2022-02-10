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Спроса нет? Что происходит с долларом и евро на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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10 февраля, 14:40
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Эксперт рассказал, к какому курсу доллара и евро готовиться в конце недели
Доллар дешевеет
Доллар дешевеет / Фото: Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару в четверг, 10 февраля, на межбанке установились на уровне 27,86 грн/доллар и 31,89 грн/евро (покупка). Торги по доллару начались с превышения предложения над спросом.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, еще в среду доллар США относительно гривни опустился ниже уровня 28,00. НБУ в торгах участия не принимал.

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Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,95, курс евро упал до отметки 31,94.

"Минфин Украины провел во вторник аукцион по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 2,09 млрд грн. Этот результат оказался лучше, чем был на прошлой неделе. Однако спрос со стороны инвесторов на данные бумаги достаточно низкий из-за их малой средневзвешенной доходности", – говорит Андрей Гойлов.

Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился на 13,77 млрд грн – до 78,78 млрд. В феврале Нафтогаз намерен закупить 300 млн куб. м газа, что приведет к росту спроса на иностранные валюты и ослаблению гривны.

"Валовые международные резервы Украины по итогам прошлого месяца составили 29,29 млрд долларов США, что на 5,35% меньше, чем в декабре 2021 года. Снижение данного показателя было вызвано валютными интервенциями НБУ", – отмечает аналитик.

Регулятор реализовал на межбанке 1,31 млрд долларов США для поддержки курса гривны. При этом в периоды укрепления украинской национальной валюты Нацбанк выкупил коло 400 млн долларов в свои резервы.

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Андрей Гойлов ожидает, что в конце текущей недели гривна относительно доллара США укрепится до уровня 27,90. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85.

Как мы писали ранее, вероятно, что гривня в ближайшее время будет укрепляться относительно доллара, но только в том случае, если не будет поступать новых панических новостей со стороны РФ.

Также мы писали, как девальвация гривни всколыхнет рынок недвижимости и кто от этого пострадает.

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