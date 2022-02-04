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Девальвация гривни всколыхнет рынок недвижимости — выдержат не все

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 12:03
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С существенными валютными колебаниями на рынке справятся не все девелоперы
Колебания на рынке валют изрядно влияют на цены недвижимости
Колебания на рынке валют изрядно влияют на цены недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курсовые колебания национальной валюты оказывают большое влияние на рынок новостроек. Хотя резкое падение или рост доллара в январе не является чем-то сенсационным, более 30 грн за долл. девелоперы могут не усилить.

Об этом рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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Эксперт отметил, что причины валютных колебаний ежегодно разные. В 2019 году, например, это был "Керченский кризис" с введением военного положения в отдельных регионах Украины. В начале 2020 года резкое укрепление гривни привело к существенному снижению активности покупателей, сохранявших свои сбережения в долларах.

В прошлом году главным катализатором обесценивания гривны можно считать ввод нового локдауна из-за пандемии. В январе 2022 года главным фактором ослабления гривни также была внешняя угроза и связанные с ней экономические последствия.

Что заставит застройщиков пересмотреть цены

Михаил Подвысоцкий считает, что курс доллара еще не пересек той критической отметки, которая автоматически повлияла бы на рост цен на первичном рынке жилья. Пока этим пределом считается курс 29-30 грн за дол.

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Именно "пересечение" такого курса потенциально могло бы спровоцировать производителей строительной продукции в очередной раз пересмотреть свои ценники, что, в свою очередь, повлияло бы на ценовую политику застройщиков, — сказал Михаил Подвысоцкий.

Он считает, что только 20% девелоперских компаний смогут пройти период "новых вызовов", который будет продолжаться ориентировочно до марта, не только без ощутимых потерь, связанных с временным снижением спроса, но и продолжить строительство без каких-либо пауз или остановок.

"Прежде всего, это касается девелоперских компаний полного цикла, а также тех участников, лидеров рынка, имеющих достаточные финансовые возможности строить концептуально новые и качественные проекты, не оглядываясь на уровень продаж", – заметил специалист.

Сколько будет стоить жилье в феврале

В октябре-ноябре прошлого года застройщики уже сформировали цены с определенным запасом в размере до 5-7%, который учитывает возможный рост себестоимости строительства, чтобы определенное время не зависеть от цен на строительные материалы и стоимости строительно-монтажных работ.

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"Кроме того, январь и февраль – два наименее активных месяца в строительстве. Поэтому следует ожидать, что до наступления теплого времени года и начала нового делового сезона себестоимость строительства существенно не изменится. Соответственно, стоимость квадратного метра будет оставаться достаточно стабильной", — отметил глава Concept Group.

В феврале возможно точечное увеличение стоимости жилья в новостройках, связанное преимущественно с переходом к новым стадиям строительства. Однако ценовые изменения возможны только в 5% объектов, в которых уровень роста стоимости квадратного метра возможен в пределах 5-10% в гривне.

Напомним, что в 2021 году правительство обеспечило долгосрочными льготными займами 1126 украинских семей в рамках государственной программы "Власний дім", которая финансирует индивидуальное жилищное строительство в селе.

Раньше мы также рассказывали, что недобросовестные застройщики часто "кидают" украинцев на деньги, которые те вложили в недостроенное жилье. Мы собрали для вас различные государственные сервисы, с помощью которых можно проверить того или иного застройщика.

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