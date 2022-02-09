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Обстановка обостряется? Что будет с курсом доллара в марте

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9 февраля, 20:14
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Эксперт объяснил, какие факторы могут негативно сказаться на курсе доллара и евро
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Рассказываем, что будет с курсом доллара весной / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В последнее время доллар США закрепился на уровне 28,00 за гривню – ниже этой отметки как правило активизируются покупатели иностранных валют.

Как рассказал "Сегодня" аналитик RoboforexАндрей Гойлов, если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, то "НБУ будет вынужден вмешаться в торги для стабилизации ситуации на рынке".

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Что будет с курсом доллара в марте

"В марте Украине предстоит выплатить по внешним долгам около 668 млн долларов США. Объем текущих резервов достаточен для проведения данного платежа несмотря на сокращение в 5,33% до 29,29 млрд долларов США, поэтому в случае отсутствия военно-политического напряжения участники рынка не заметят данной операции Кабмина", – говорит Андрей Гойлов.

Однако рост цен на энергоносители оказывает инфляционное давление на экономику Украины и увеличивает дефицит торгового баланса. Это провоцирует рост спроса на иностранные валюты и ослабление гривни.

"В свою очередь нерезиденты продолжают сокращать свои портфели в ОВГЗ. С начала года объем их вложений в данном активе снизился на 13,77 млрд грн – до 78,88 млрд. Средства полученные от продажи ОВГЗ зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает существенное давление на курс гривни к доллару США и евро", – отмечает Андрей Гойлов.

Он полагает, что доллар США относительно гривни весной будет торговаться в ценовом канале 27,90-28,20. Евро, вероятно, будет находиться в диапазоне 31,75-32,25.

Как мы писали ранее, вероятно, что гривня в ближайшее время будет укрепляться относительно доллара, но только в том случае, если не будет поступать новых панических новостей со стороны РФ. Также мы писали, как девальвация гривни всколыхнет рынок недвижимости и кто от этого пострадает.

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