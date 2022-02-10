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Попиту немає? Що відбувається з доларом та євро на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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10 лютого, 14:40
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Експерт розповів, до якого курсу долара та євро готуватися наприкінці тижня
Долар дешевшає
Долар дешевшає / Фото: Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара у четвер, 10 лютого, на міжбанку встановилися на рівні 27,86 грн/долар та 31,89 грн/євро (купівля). Торги щодо долара розпочалися з перевищення пропозиції над попитом.

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, ще в середу долар США щодо гривні опустився нижче за рівень 28,00. НБУ у торгах участі не брав.

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Торгова сесія серед валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,95, курс євро впав до позначки 31,94.

"Мінфін України провів у вівторок аукціон з розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено 2,09 млрд грн. Цей результат виявився кращим, ніж був минулого тижня. Проте попит з боку інвесторів на дані папери досить низький через їхню малу середньозважену прибутковість", – каже Андрій Гойлов.

Обсяг вкладень нерезидентів у даному активі з початку року скоротився на 13,77 млрд грн – до 78,78 млрд. У лютому "Нафтогаз" має намір закупити 300 млн куб. м газу, що призведе до зростання попиту на іноземні валюти та послаблення гривні.

"Валові міжнародні резерви України за підсумками минулого місяця становили 29,29 млрд доларів США, що на 5,35% менше, ніж у грудні 2021 року. Зниження цього показника було викликане валютними інтервенціями НБУ", – зазначає аналітик.

Регулятор реалізував на міжбанку 1,31 млрд. доларів США для підтримки курсу гривні. При цьому в періоди зміцнення української національної валюти Нацбанк викупив близько 400 млн доларів у свої резерви.

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Андрій Гойлов очікує, що наприкінці поточного тижня гривня щодо долара США зміцниться до рівня 27,90. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю ослабне до позначки 31,85.

Як ми писали раніше, ймовірно, що гривня найближчим часом зміцнюватиметься щодо долара, але тільки в тому випадку, якщо не надходитиме нових панічних новин з боку РФ.

Також ми писали, як девальвація гривні сколихне ринок нерухомості і хто від цього постраждає.

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