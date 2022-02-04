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Девальвація гривні сколихне ринок нерухомості — витримають не всі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 12:03
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З істотними валютними коливаннями на ринку впораються не всі девелопери
Коливання на ринку валют неабияк впливають на ціни нерухомості
Коливання на ринку валют неабияк впливають на ціни нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курсові коливання національної валюти мають неабиякий вплив на ринок новобудов. Хоч різке падіння чи зростання долара у січні не є чимось сенсаційним, більше 30 грн за дол девелопери можуть не посилити.

Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

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Експерт зазначив, що причини валютних коливань щороку різні. У 2019 році, наприклад, це була "Керченська криза" із введенням воєнного стану в окремих регіонах України. На початку 2020 року різке зміцнення гривні призвело до суттєвого зниження активності покупців, що зберігали свої заощадження в доларах.

Торік головним каталізатором знецінення гривні можна вважати введення нового локдауну через пандемію. У січні 2022-го головним фактором послаблення гривні також була зовнішня загроза і пов’язані з нею економічні наслідки.

Що змусить забудовників переглянути ціни

Михайло Підвисоцький вважає, що курс долара ще не перетнув тієї критичної позначки, що автоматично вплинула би на зростання цін на первинному ринку житла. Поки цією межею вважається курс 29-30 грн за дол.

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Саме "перетин" такого курсу потенційно міг би спровокувати виробників будівельної продукції вкотре переглянути свої цінники, що, в свою чергу, вплинуло б на цінову політику забудовників, – сказав Михайло Підвисоцький.

Він вважає, що лише 20% девелоперських компаній зможуть пройти період "нових викликів", що триватиме орієнтовно до березня, не лише без відчутних втрат, пов’язаних із тимчасовим зниженням попиту, а й продовжити будівництво без будь-яких пауз чи зупинок.

"Насамперед, це стосується девелоперських компаній повного циклу, а також тих учасників, лідерів ринку, що мають достатні фінансові можливості будувати концептуально нові та якісні проєкти, не озираючись на рівень продажів", – зауважив фахівець.

Скільки вартуватиме житло в лютому

У жовтні-листопаді минулого року забудовники вже сформували ціни із певним запасом в розмірі до 5-7%, який враховує можливе зростання собівартості будівництва, щоб дасть змогу певний час не залежати від цін на будівельні матеріали та вартості будівельно-монтажних робіт.

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"Крім того, січень і лютий – два найменш активні місяці в будівництві. Тому варто очікувати, що до настання теплої пори року і початку нового ділового сезону собівартість будівництва суттєво не зміниться. Відповідно вартість квадратного метра залишатиметься досить стабільною", – зазначив очільник Concept Group.

У лютому можливе "точкове" збільшення вартості житла в новобудовах, пов’язане переважно з переходом до нових стадій будівництва. Проте цінові зміни можливі лише в 5% об’єктів, в яких рівень зростання вартості метра квадратного можливий в межах 5-10% в гривні.

Нагадаємо, що у 2021 році уряд забезпечив довгостроковими пільговими позиками 1126 українських сімей у рамках державної програми "Власний дім", яка фінансує індивідуальне житлове будівництва на селі.

Раніше ми також розповідали, що недобросовісні забудовники часто "кидають" українців на гроші, що ті вклали в недобудоване житло. Ми зібрали для вас різноманітні державні сервіси, за допомогою яких і можна перевірити того чи іншого забудовника.

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