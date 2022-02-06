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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

На скачках курса доллара сейчас можно заработать

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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6 февраля, 06:40
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Эксперты спрогнозировали, что будет с долларом в феврале
/ Фото: Сегодня

Доллар, удививший украинцев на стыке января и февраля своим стремительным взлетом, теперь постепенно "сдувается". Курс с 29 грн за доллар заметно опустился и приближается к 28 гривням, которые он так быстро преодолел, двигаясь вверх в середине января. В чем причина ослабления доллара и чего ждать от курса в феврале, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Краткая стабильность на уровне 28,9 грн/доллар сменилась в последний день января стремительным падением – сразу на 30 копеек! К концу уходящей недели падение замедлилось, но нисходящий тренд сохранился. В пятницу было 28,27 грн/доллар в наличной продаже и 28,02 в покупке, столько же американская валюта стоила три недели назад. Но все равно это дороже на 65 копеек, чем в первые дни января, когда курс был стабильным. Теперь в обменники стояли очереди желающих не купить, а сдать валюту, пока она не подешевела еще больше.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширившийся было до 35 коп., за неделю сузился до 25 коп. То есть, время зарабатывать на панике закончилось: в продаже наличный доллар подешевел на 32 коп., а в покупке – всего на 26 коп.

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Максимальный курс, по которому можно сдать наличный доллар – 28,10 грн (на 60 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 28,13 грн (также на 60 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 28,20 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28.

Нацбанк начал укреплять гривню еше 31 января (на 21 коп.) продолжил тренд 1 и 2 февраля, но 3-го, в четверг, гривня неожиданно ослабела на 9 коп., до 28,39 грн/доллар. Однако в пятницу нацвалюта снова укрепилась еще больше – до 28,27. На понедельник, 7 февраля, регулятор укрепил гривню еще на 12 коп., установив курс 28,15 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что причины стремительного удешевления доллара, как и его недавнего удорожания – политические, а не экономические.

По мнению, Максима Орыщака, это проявилось в столь заметных скачках курса вверх-вниз всего лишь в течение недели.

"Соответственно, делаем выводы, что курс валюты в стране будет подвержен только политическим триггерам (по-английски триггер – спусковой крючок – Авт.), – анализирует Максим Орыщак. – Тот факт, что НБУ повысил учетную ставку до 10% и планирует пойти на еще одно повышение весной 2022 года, пока держим как запасной триггер влияния. На протяжении февраля ждем умеренные колебания без критического превышения максимумов текущего года, резкой девальвации к уровню 40 за доллар ждать не стоит".

Олег Пендзин говорит, что ситуация на украинском валютном рынке успокоилась по двум причинам: США смягчили свою риторику об опасности российской агрессии против Украины, а Нацбанк завалил межбанковский рынок валютой.

"Регулятор за неделю продал 1,2 млрд долларов, теперь выкупает излишки валюты, чтобы курс не опустился ниже 28 гривен за доллар", – резюмировал Олег Пендзин.

Александр Охрименко предположил, что выкуп Нацбанком излишков валюты говорит о его нынешней незаинтересованности в быстром укреплении гривни.

"Если бы Нацбанк не выкупал валюту, курс уже был бы ниже 28 грн/доллар. Его снижают экспортеры, которые придерживали валюту, а сейчас продают", – отметил эксперт.

А вот Андрей Шевчишин видит подводные камни в том, что гривня остается дороже 28 грн/доллар. Как разъяснил эксперт, это не позволяет заимствовать средства для погашения процентов по ранее выпущенным ОВГЗ (перекредитование).

"Импортеры и экспортеры сейчас следят за рынком, стараясь не продешевить в покупке или продаже валюты. При этом откат курса к уровням ниже 28,5 грн/доллар вновь привлекает покупателей. Ожидаем появление на межбанковском рынке представителей газового импорта, что опять подтолкнет курс доллара вверх", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов, разделились, но оказались более оптимистичными, чем предыдущие: неделю назад аналитики говорили только о стабилизации курса гривни и небольшом ее укреплении.

"С 7 по 13 февраля курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн, – говорит Максим Орыщак. – Мы рассматриваем перспективу роста гривни по отношению к доллару как приоритетную, но только при условии, что не появится негативных новостей со стороны РФ. Они способны отправить курс снова к верхним границам этого года – 29 грн за доллар".

С ним согласен и Олег Пендзин: по его прогнозам, на следующей неделе курс будет в коридоре 28-28,5 грн/доллар.

Александр Охрименко ожидает, что гривня укрепится до 28-28,2 грн/доллар в наличной продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн (сейчас средний курс покупки 28,01 грн).

А вот Андрей Шевчишин склоняется к возобновлению девальвационного тренда.

"В ближайшее время гривня может вернуться в диапазон 28,4-28,55 грн за доллар с нынешних 28-28,3", – сообщил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов однозначны: продавать и покупать доллары и евро сейчас стоит лишь при крайней необходимости. То есть, если валюта или гривневая наличность нужны для немедленных расчетов.

Максим Орыщак отметил, что на скачках курса сейчас даже можно заработать.

"Для населения снижение курса продажи доллара в начале февраля должно стать неплохим сигналом, что сейчас можно заработать на спекуляции. При снижении курса к уровню 28,2 грн/доллар стоит рассматривать покупки для обратной конвертации в районе 29 грн за доллар", – уточнил эксперт.

Александр Охрименко назвал такие операции рискованными: по его прогнозу, гривню весной и летом ожидает длительный период укрепления. Поэтому можно остаться в убытке, купив сейчас доллары по курсу выше 28 гривен для краткосрочных инвестиций.

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