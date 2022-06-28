Спекулянты сбавили обороты – за сколько продают доллар на черном рынке

Рассказываем, что происходит с американской валютой во вторник, 28 июня

Доллар на черном рынке снова пошел вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины снова пошел на спад после небольшого роста.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на вторник, 28 июня, средний курс продажи американской валюты составил 35,4 грн/долл., а средний курс покупки – 35,12 грн/долл.

Динамика курса 28 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи среди предложений, который нам удалось найти, составляет 35,3 грн/долл., а самый высокий – 35,7 грн/долл.

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Что влияет на черный рынок?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса ранее рассказал, что на динамику черного рынка влияют разные факторы. В том числе и военные действия в стране.

По словам аналитика, давление на этот рынок в ближайшее время может сохраниться, но НБУ пытается облегчить ситуацию с валютой и продает миллиарды долларов из резервов.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил Фурса.

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Фурса отметил, что проблема заключается в теоретически возможном форс-мажоре, то есть в ситуации, если у НБУ закончатся резервы, так что продавать будет больше нечего. Только в таком случае фиксированный курс исчезнет.

Эксперт уверен, что вероятность форс-мажора не так велика и можно надеяться на то, что официальный курс и дальше будет оставаться на отметке в 29,25 грн.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с курсом доллара и экономикой в стране, и рассказывали, за сколько доллар продают украинские банки.