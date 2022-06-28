Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституции ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Спекулянты сбавили обороты – за сколько продают доллар на черном рынке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 июня, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит с американской валютой во вторник, 28 июня
Доллар на черном рынке снова пошел вниз
Доллар на черном рынке снова пошел вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины снова пошел на спад после небольшого роста.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

Реклама

По состоянию на вторник, 28 июня, средний курс продажи американской валюты составил 35,4 грн/долл., а средний курс покупки – 35,12 грн/долл.

Динамика курса 28 июня
Динамика курса 28 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продажи среди предложений, который нам удалось найти, составляет 35,3 грн/долл., а самый высокий – 35,7 грн/долл.

Реклама

Что влияет на черный рынок?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса ранее рассказал, что на динамику черного рынка влияют разные факторы. В том числе и военные действия в стране.

По словам аналитика, давление на этот рынок в ближайшее время может сохраниться, но НБУ пытается облегчить ситуацию с валютой и продает миллиарды долларов из резервов.

"Пока у НБУ будет возможность, включая наличие резервов, он будет держать фиксированный курс, пока не увидит, что риска неконтролируемого хода событий нет", – объяснил Фурса.

Реклама

Фурса отметил, что проблема заключается в теоретически возможном форс-мажоре, то есть в ситуации, если у НБУ закончатся резервы, так что продавать будет больше нечего. Только в таком случае фиксированный курс исчезнет.

Эксперт уверен, что вероятность форс-мажора не так велика и можно надеяться на то, что официальный курс и дальше будет оставаться на отметке в 29,25 грн.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с курсом доллара и экономикой в стране, и рассказывали, за сколько доллар продают украинские банки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.1/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/34.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20999.98

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1222.15

Litecoin (LTC)

56.18

Ripple (XRP)

0.35

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять