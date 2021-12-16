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Сотрудница ПриватБанка отказалась обслуживать пенсионерку с инвалидностью – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 08:57
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Клиентка ПриватБанка рассказала, что сотрудница отделения отказалась обслуживать ее пожилую мать с сахарным диабетом
На ПриватБанк пожаловалась клиентка
На ПриватБанк пожаловалась клиентка / Фото: Коллаж: Сегодня

На ПриватБанк пожаловалась возмущенная женщина, которая обвинила сотрудников отделения в том, что они отказываются обслуживать пенсионеров.

Об этом пользовательница оставила отзыв на специальном сайте "Минфин".

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Клиентка банка пишет, что пришла в отделение со своей матерью, чтобы совершить определенные финансовые операции.

Пенсионерка была первой в очереди, однако обслуживающая физических лиц сотрудница пришла на работу с опозданием и отказалась обслуживать старушку.

"В этот момент у нее случился приступ гипогликемии, так как мать имеет сахарный диабет, о чем она сообщила сотруднице банка. На что сотрудница отказалась обслужить мать, попросила ее отсесть и позвала сначала лицо, которое было последним в очереди молодого возраста, а затем человека из середины очереди, во второй раз отказавшись обслужить мать с приступом гипогликемии", – говорится в отзыве.

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Пенсионерка дважды подходила и садилась в кресло для обслуживания в порядке очереди, однако каждый раз ей отказывали, обслуживая других людей. Женщина предполагает, что они были знакомыми или родственниками сотрудницы ПриватБанка.

По словам женщины, ответ от ПриватБанка выглядит как насмешка, так как ей заявили, что "Во время карантина право внеочередного входа имеют: все лица с инвалидностью, беременные женщины, клиенты с детьми до 6 лет."

Однако клиент уверяет, что ее пожилая мать имеет инвалидность в связи с сахарным диабетом.

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Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники ПриватБанка отреагировали на отзыв и извинились перед клиенткой.

"Мы уже передали информацию коллегам для проведения проверки по ситуации", – написала служба поддержки.

Женщине также пообещали, что свяжутся с ней дополнительно после проведения проверки.

Карты "єПідтримки" в Приват24

15 декабря ПриватБанк активировал цифровые карты "єПідтримка" на которые все вакцинированные двумя дозами украинцы могут получить выплату так называемой тысячи Зеленского.

Для того чтобы оформить виртуальную карточку через приложение, понадобится всего пара минут:

  • сначала обновите Приват24 до последней версии;
  • зайти во вкладку "Кошелек";
  • нажмите меню "Добавить";
  • выберите карту "єПідтримка".

Последним шагом является подписание заявления на получение денег. Далее все данные автоматически передаются в приложение "Дія".

"Сегодня" также писали, что у Приват24 появилось новогоднее обновление и рассказывали, как быстро оплатить коммуналку через это приложение.

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