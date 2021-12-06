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Аферисты опустошают карточки, а банк требует проценты: ПриватБанк обвинили в мошенничестве

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 09:35
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Клиентка у которой украли все деньги со счета и кредитки обвинила сотрудников ПриватБанка в сотрудничестве с мошенниками
У клиентки ПриватБанка украли все сбережения
У клиентки ПриватБанка украли все сбережения / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка рассказала, как мошенники сняли все средства с ее счета и даже добрались до кредитного лимита, хотя данные карты женщина никому не сообщала.

Об этом жертва аферистов написала отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По словам женщины, у нее создалось впечатление, что работники ПриватБанка самостоятельно "сливают" данные клиентов мошенникам. Но больше бывшую клиентку банка возмущает то, что несмотря на досудебное расследование, которое проводят правоохранители, банк продолжает начислять проценты.

"Несмотря на то, что идет досудебное расследование, банк продолжает начислять процент. Вопрос в банк: "Уважаемые, а мои личные средства кто вернет?", – говорится в отзыве.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники ПриватБанка отреагировали на заявление женщины и ответили, что не владеют такой информацией и обратились в личные сообщения, чтобы решить эту ситуацию.

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"Данные карточки третьи лица могли получить по неосторожности, или более изощренным методам. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – ответил ПриватБанк.

Мошенники атакуют

ПриватБанк не в в первый раз предупреждает клиентов не передавать банковские данные третьим лицам и заботиться об их безопасности.

В конце ноября ПриватБанк разоблачил очередную схему мошенников и предупредил о ней украинцев. В сообщении финучреждение отметило, что аферисты пытаются получить данные карт с помощью фейковых СМС.

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Людям на разные мессенджеры начали приходить сообщения о якобы начислении нескольких тысяч гривен за вакцинацию от коронавируса. Для получения денег пользователей просили перейти по ссылке и ввести данные карты.

"Сегодня" раньше писали, что преступники создали фейковый сайт ПриватБанка через который пытаются украсть деньги, а также рассказывали, что ПриватБанк создал новую удобную услугу для заробитчан.

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