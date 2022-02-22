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Рубль стал самой нестабильной валютой в мире: как Путин "обвалил" рынок России

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 16:05
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Рубль обошел в антирейтинге даже турецкую лиру
Рубль стал самой нестабильной валютой в мире
Рубль стал самой нестабильной валютой в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Украинская Википедия/FB

Волатильность рубля приблизилась к максимуму с начала пандемии. Главный фактор, повлиявший на это, — геополитика.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные биржевого терминала Bloomberg.

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Временная волатильность вечером 21 февраля достигла 33,97%, в целом стоимость доллара по отношению к рублю кое-где превышала 80 руб. за долл.

Еще месяц назад волатильность рубля составила 20,7%. По этому показателю в январе российская валюта находилась на втором месте в мире после турецкой лиры.

Антирейтинг самых неустойчивых валют в мире

По данным исследование журнала The Economist, пятерка наиболее недооцененных валют в мире выглядит так:

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  • российский рубль;
  • турецкая лира;
  • индонезийская рупия;
  • малайзийский рингит;
  • румынский лей.

Напомним, что информационное агентство Bloomberg еще в 2020 году причислило турецкую лиру к наиболее проигрышных валют. Эту позицию она не теряла в течение долгого периода, пока на замену ей не пришел рубль.

Чем это вызвано?

Волатильность рубля повысилась до максимального уровня на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Да, это в свою очередь повлияло и на обвал акций российских компаний в частности.

Продолжающаяся эскалация конфликта в Украине, новости об эвакуации жителей с территории "ДНР" и "ЛНР", а также заявление Путина о признании самопровозглашенных республик еще сильнее ухудшили ожидания инвесторов.

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Что происходит с акциями российских компаний

По данным Investing, по состоянию на 09:05 по Киеву индекс Мосбиржи снизился на 200,35 пункта (6,597%) до 2836,53 пункта. Среди лидеров падения оказались:

  • Белуга Ао (MCX: BELU ) – цена 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
  • ПИКао (MCX: PIKK ) – цена 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
  • СРао (MCX: LSRG ) – цена 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
  • МРСКЦентр – цена 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
  • М.видео (MCX: MVID ) – цена 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Напомним, 21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим".

Раньше мы писали, как Украина повлияла на капитуляцию российского рынка.

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