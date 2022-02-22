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Рубль став найбільш нестабільною валютою в світі: як Путін "обвалив" ринок Росії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 лютого, 16:05
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Рубль обійшов в антирейтингу навіть турецьку ліру
Рубль став найбільш нестабільною валютою в світі
Рубль став найбільш нестабільною валютою в світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Волатильність рубля наблизилася до максимуму з початку пандемії. Головний чинник, що вплинув на це, — геополітика.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на дані біржового терміналу Bloomberg.

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Тимчасова волатильність ввечері 21 лютого сягнула 33,97%, загалом вартість долара по відношенню до рубля подекуди перевищувала 80 руб. за дол.

Ще місяць тому волатильність рубля становила 20,7%. За цим показником в січні російська валюта перебувала на другому місці в світі після турецької ліри.

Антирейтинг найбільш нестійких валют у світі

За даними дослідження журналу The Economist, пʼятірка найбільш недооціненних валют у світі має такий вигляд:

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  • російський рубль;
  • турецька ліра;
  • індонезійська рупія;
  • малайзійський рингіт;
  • румунський лей.

Нагадаємо, що інформаційне агентство Bloomberg ще у 2020 році зарахувало турецьку ліру до найбільш програшних валют. Цю позицію вона не втрачала протягом довгого періоду, поки на заміну їй не прийшов рубль.

Чим це спричинено?

Волатильність рубля підвищилася до максимального рівня на фоні загострення ситуації навколо України. Так, це в свою чергу вплинуло і на обвал акцій російських компаній зокрема.

Тривала ескалація конфлікту в Україні, новини про евакуацію жителів з території "ДНР" і "ЛНР", а також заява Путіна про визнання самопроголошених республік ще сильніше погіршили очікування інвесторів.

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Що відбувається з акціями російських компаній

За даними Investing, станом на 09:05 за Києвом індекс Мосбіржі знизився на 200,35 пункту (6,597%) до 2836,53 пункту. Серед лідерів падіння опинилися:

  • Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн. руб;
  • ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн. руб;
  • СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн. руб;
  • МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн. руб;
  • М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн. руб.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим".

Раніше ми писали, як Україна вплинула на капітуляцію російського ринку.

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