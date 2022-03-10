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Рубль пробил очередное дно: валюта рекордно обвалилась в первые минуты торгов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 11:03
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Рассказываем, что происходит на бирже с валютой агрессора 10 марта
Данные торгов за 10 марта
Данные торгов за 10 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль побил очередной рекорд и обвалился до 121 руб./долл. Курс евро снова оказался выше 130 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на утро 10 марта.

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Центробанк на этот день установил курс 116 рублей за доллар, а евро стоит 126,4 рубля.

Однако в обменниках России вы не найдете доллар по такой цене и даже доллар по 130 – утопия.

По данным электронных обменников, самый низкий курс, по которому можно купить доллар, – 140 рублей, и в таком случае, можно считать, что вам повезло. В среднем валюту продают за 160-180 рублей, а кое где – по 200-250.

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На черном рынке курс доходит до 300 рублей за доллар, но судя по тому, что легальные обменники опустели, такая услуга пользуется спросом.

РФ на грани дефолта

По мнению аналитиков американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co, российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

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Специалисты считают, что дефолт может наступить уже 15 апреля.

"Сегодня" также писали, сколько стоит доллар в украинских банках, и рассказывали, нужно ли рисковать и покупать валюту на черном рынке.

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Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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