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Рубль пробив чергове дно: валюта рекордно впала у перші хвилини торгів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 11:03
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Розповідаємо, що відбувається на біржі із валютою агресора 10 березня
Дані торгів за 10 березня
Дані торгів за 10 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль побив черговий рекорд і обвалився до 121 руб/дол. Курс євро знову виявився вище 130 рублів.

Про це свідчать дані Мосбіржі на ранок, 10 березня.

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Центробанк на цей день встановив курс 116 рублів за долар, а євро коштує 126,4 рублів.

Однак в обмінниках Росії ви не знайдете долара за такою ціною і навіть долар по 130 – утопія.

За даними електронних обмінників, найнижчий курс за яким можна купити долар – 140 рублів і в такому разі, можна вважати, що вам пощастило. У середньому валюту продають за 160-180 рублів, а подекуди – по 200-250.

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На чорному ринку курс доходить до 300 рублів за долар, але судячи з того, що легальні обмінники спорожніли, така послуга користується попитом.

РФ на межі дефолту

На думку аналітиків американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co, російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі і постійно зменшуються.

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Фахівці вважають, що дефолт може настати вже 15 квітня.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар у українських банках і розповідали, чи потрібно ризикувати та купувати валюту на чорному ринку.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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