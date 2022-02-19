Российская угроза не отступила: что украинцам делать со своими деньгами прямо сейчас

Вместе с экспертами рассказываем, стоит ли сейчас что то делать со своими сбережениями

Забирать ли деньги из банка - ответы экспертов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на обострение вооруженного конфликта на Донбассе, власти призывают украинцев успокоиться и не ждать масштабного вторжения в РФ.

"Сегодня" также призывают к спокойствию и рассказывают, нужно ли что-то делать со своими сбережениями прямо сейчас.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет – никакой широкомасштабной войны не будет и жителям населенных пунктов, которые не находятся у линии разграничения, не нужно вообще ничего делать с деньгами.

По словам эксперта, в банке их хранить надежнее, чем дома.

"Если у вас есть деньги на депозите, лучше их там оставить, оставить и еще раз оставить. Это самый эффективный метод, поскольку у страха глаза большие", – говорит Охрименко.

Если вы живете очень близко к зоне, где сейчас происходит обострение и волнуетесь, что не сможете снять наличные, то лучше сделать это сейчас, говорит эксперт

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Александр Охрименко советует купить на эти деньги валюту и не хранить всю сумму дома. Большую часть суммы лучше отвезти в безопасное место, возможно у вас есть сейф, а дома оставить сумму на несколько месяцев.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также не советует сломя голову всем бежать за своими деньгами в банк и рассказывает, что банковская система работала даже во время Второй мировой войны.

По словам экономиста, можно снять определенное количество наличных денег на экстренный случай, однако держать все дома – опасно.

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Представим, что в вашем населенном пункте начались массовые беспорядки, а вы храните дома деньги с продажи недвижимости. Тогда вы сразу же станете потенциальной жертвой грабежа и будете подвергать себя опасности.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Лупоносов имеет более пессимистичное настроение и советует все же позаботиться о том, чтобы сумма на несколько месяцев была у вас на руках.

По его мнению, в случае масштабной войны некоторые банки могут не выдержать и упасть, а вернуть деньги будет сложно.

Эксперт отмечает, что во время активных боевых действий такие операции не производятся, также могут быть сложности с тем, что некоторые депозиты заключены онлайн и человек не имеет никакого документального подтверждения. Поэтому в список документов первой необходимости положите все документы о своих счетах в банках.

Остальные эксперты считают, что с банками все будет хорошо и крупнейшие игроки рынка, особенно государственные банки, будут работать в обычном режиме, чтобы не произошло.

Ранее "Сегодня" писали, насколько хорошо деньги украинцев защищены в банках и рассказывали, что будет с финучреждениями в случае нового вторжения в РФ.