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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Російська загроза не відступила: що українцям робити зі своїми грошима зараз

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 лютого, 13:41
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Разом з експертами розповідаємо, чи варто зараз щось робити зі своїми заощадженнями
Чи забирати гроші з банку - відповіді експертів
Чи забирати гроші з банку - відповіді експертів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на загострення збройного конфлікту на Донбасі, влада закликає українців заспокоїтись та не чекати масштабного вторгнення РФ.

"Сьогодні" також закликають заспокоїтись та розповідають, чи потрібно щось робити із своїми заощадженнями просто зараз.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевняє – жодної широкомасштабної війни не буде і мешканцям населених пунктів, які не знаходяться біля лінії розмежування не потрібно взагалі нічого робити із грошима.

За словами експерта, у банку їх зберігати надійніше, ніж вдома.

"Якщо у вас є гроші на депозиті, краще їх там залишити, залишити і ще раз залишити. Це найефективніший метод, оскільки у страху очі великі", – каже Охріменко.

Натомість якщо ви живете дуже близько до зони, де зараз відбувається загострення і хвилюєтесь, що не зможете зняти готівку, то краще зробити це зараз, каже експерт.

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Олександр Охріменко радить купити на ці гроші валюту і не зберігати усю суму вдома. Більшу частину суми краще відвезти у безпечне місце, можливо, у вас є сейф, а вдома залишити суму на декілька місяців.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також не радить стрімголов усім бігти за своїми грошима в банк та розповідає, що банківська система працювала навіть під час Другої світової війни.

За словами економіста, можна зняти певну кількість готівки на екстрений випадок, однак тримати все вдома – небезпечно.

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Уявімо, що у вашому населеному пункті почалися масові заворушення, а ви зберігаєте вдома гроші з продажу нерухомості. Тоді ви одразу ж станете потенційною жертвою грабунку і будете наражати себе на небезпеку.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Лупоносов має більш песимістичний настрій та радить все ж таки подбати про те, щоб сума на декілька місяців була у вас на руках.

На його думку, у разі масштабної війни деякі банки можуть не витримати і впасти, а повернути гроші буде складно.

Експерт наголошує, що під час активних бойових дій такі операції не проводяться, також можуть бути складнощі із тим, що деякі депозити заключені онлайн і людина не має жодного документального підтвердження. Тому у перелік документів першої необхідності покладіть усі документи про свої рахунки у банках.

Решта експертів вважають, що із банками все буде добре і найбільші гравці ринку, а особливо державні банки, будуть працювати у звичайному режимі щоб не сталося.

Раніше "Сьогодні" писали, наскільки добре гроші українців захищені у банках і розповідали, що буде із фінустановами у разі нового вторгнення РФ.

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