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Защита не выдержит? Что будет с деньгами украинцев в банках в случае масштабной войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 февраля, 12:22
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Вместе с экспертами рассказываем, что происходит с деньгами и ценностями в банках в случае экстренных ситуаций
Как банки защищают наши деньги - мнения экспертов
Как банки защищают наши деньги - мнения экспертов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новые мощные обстрелы и эскалация на Донбассе заставили многих украинцев задуматься о том, насколько хорошо их средства защищены в банках.

"Сегодня" пообщались с экспертами и узнали для вас, как банки защищают деньги в случае экстренной ситуации и ожидать ли чего-нибудь подобного сейчас.

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Как рассказал в эксклюзивном комментарии член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, большие суммы средств никогда не находятся в наличных деньгах в банковских отделениях или даже хранилищах.

Большая часть различных активов банка находится на электронных счетах и та наличность, которую вы принесли в банк, попадает в его сейф и в соответствующие периоды инкассируется Нацбанком.

Банк в своем сейфе содержит только необходимую сумму для подкрепления своих касс и банкоматов.

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"В случае любых обострений происходит инкассация, то есть вывоз кассы в хранилища, но сумма ввезенного будет небольшой, это можно сделать несколько часов", – сказал эксперт.

Эксперт отмечает, что паниковать не надо, и уверяет, что никаких боевых действий в Киеве не будет, а возможно обострение только на Донбассе. Пендзин рассказал, что банковская система работала даже во время Второй мировой войны.

Где находятся хранилища?

Как рассказал финансовый аналитик Алексей Лупоносов, адреса таких хранилищ скрыты и не разглашаются. У них есть специальная система охраны, а при вскрытии такого хранилища все деньги опрыскиваются специальной краской, после чего их нельзя использовать.

По словам Лупоносова, на случай чрезвычайных ситуаций в Нацбанке есть инструкции о том, какие суммы в каких хранилищах должны храниться.

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"Согласно этой инструкции, каждый банк должен иметь свое хранилище, также отвечающее стандартам Нацбанка. Прописано даже, какой толщины должен быть бетон, какой должна быть сейфовая система и т.д.", – говорит аналитик.

Хранилища коммерческих банков и Нацбанка есть в каждом городе, все они отличаются по своей вместимости.

Арендованные ячейки в банках

Если вы сняли у банка индивидуальное хранилище, то ситуация уже совсем другая.

Лупоносов рассказывает, что такие сейфы банк не будет вывозить с места их дислокации и открывать. Иногда банк даже не догадывается, что вы храните в своем сейфе.

"Индивидуальные хранилища – это просто один из видов бизнеса банков. В случае войны эти ценности откуда никуда не вывозятся, поскольку вы просто арендовали сейф, но доступ к ним будет также ограничен. Так что если вы храните там что-то ценное и волнуетесь за это, забрать вещи нужно тогда, когда отделение работает", – подчеркнул эксперт.

В какой ситуации начнут вывозить деньги в хранилища?

Алексей Лупоносов рассказывает,что подобные действия окончательно определяются решением Национального банка, который должен издать указ о приостановлении работы.

Отдельный коммерческий банк может принять такое решение в любой момент, а вот Нацбанк потребует обслуживания клиентов до последнего.

Аналитик отмечает, что сейчас тенденции к сворачиванию банковской деятельности нет и можно отследить лишь то, что определенные финучреждения ограничили снятие наличных денег со своих банкоматов для клиентов других банков.

Это было сделано тогда, когда украинцы начали массово деньги со счетов, и банки не хотели, чтобы чужие клиенты оставляют их клиентов без наличных денег.

Что будет с банками в случае широкомасштабной войны?

Ранее Алексей Лупоносов рассказал, что при начале активных боевых действий на определенной территории, отделения банков, банкоматы и терминалы на ней прекратят работу.

Также исчезнет возможность расплачиваться картой, можно будет рассчитаться только наличными.

Тогда эксперт отмечал, что не нужно сломя голову бежать в банкомат или в обменник, поскольку такие действия только убивают экономику и сеют ненужную панику.

Ранее мы писали, как биржевая паника искусственно поднимает курс доллара, и рассказывали, что над Украиной отказываются летать некоторые авиакомпании.

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