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ПриватБанк оставил пенсионерку без денег на жизнь – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 09:55
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Рассказываем, почему пенсионерка не может получить свою карточку для выплати пенсии и что отвечают в ПриватБанке
Что посоветовали клиентке в ПриватБанке - ответ
Что посоветовали клиентке в ПриватБанке - ответ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На ПриватБанк пожаловалась клиентка-пенсионерка, которая уже месяц не может получить от банка новые карты, вместо тех, у которых истек срок действия, и получить свою пенсию.

Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".

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Пенсионерка рассказывает, что у нее была карты "Gold для выплат" и "Gold Универсальная", срок действий которых истек в январе.

22 февраля наступил день выплаты пенсии, однако женщина не может получить ни деньги ни карту, поскольку во всех отделениях ей говорят что карт нет.

"Жить не на что. Других доходов у меня нет. Еще в начале февраля получила сообщение от банка о том, что могу зайти в любое отделение и получить новые карты. Зашла и не получила – закончились", – говорится в отзыве.

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В отделении пенсионерке посоветовали пройтись по другим точкам в надежде, что карты где то остались. Тогда женщина позвонила на горячую линию и оформила доставку карт курьером.

Через день клиентка получила сообщение о том, что карты перевыпущены и отправлены, но не было указано, каким почтовым оператором они должны быть доставлены. Карты пенсионерка так и не получила и снова обратилась на горячую линию.

Там автоответчик заявил, что карты были отправлены, но она отказалась от их получения.

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"Вчера в город прислали золотые карты универсальные. А карт для выплат так и нет в отделениях. И где моя пенсия? И как я оплачу кредит до 25.02, если нет карты для выплат и пенсии? ПриватБанк прислал смс: до 25 положите деньги на кредит. А как?", – спрашивает автор отзыва.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники банка отреагировали на жалобу и заявили, что для перевыпуска карт не обязательно обращаться в отделение.

Это можно сделать через "Приват24", но тогда вы получите виртуальные, Digital карты.

Это такие же карточные счета, только без наличия "физического пластика". Также представители финучреждения захотели пообщаться с женщиной в личных сообщениях, чтобы детально разобраться в ситуации.

Новая функция ПриватБанка

В январе ПриватБанк запустил новую функцию для бизнеса, которая поможет быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры.

Название сервиса – "Инвойсинг" и он будет полезным не только предпринимателям, но и их клиентам.

Функцию можно подключить через "Приват24 для бизнеса", а ее суть заключается в том, что посредством Инвойсинга контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара или услуги, который нужно только подписать.

"Сегодня" также писали, почему ПриватБанк не отдает застрявшие в банкомате карты и рассказывали, как оплатить коммуналку через "Приват24".

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