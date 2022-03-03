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ПриватБанк объявил новые кредитные каникулы – кому и сколько можно не платить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 12:52
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Рассказываем, для каких украинцев ПриватБанк ввел новые кредитные каникулы в связи с военным положением в Украине
Кому из клиентов повезет на этот раз
Кому из клиентов повезет на этот раз / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для объединений совладельцев многоквартирного дома, то есть ОСМД.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Отмечается, что каникулы будут продолжаться с 1 марта по 1 июня 2022 года и распространяются на договоры, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Согласно условиям кредитных каникул, обязательные платежи тела и процентов кредита переносятся на 1 июня 2022 года по продуктам "Теплые кредиты" и "Энергодом". В ПриватБанке отмечают, что просрочки не будут начисляться.

Кредитные каникулы для бизнеса

ПриватБанк также объявил кредитные каникулы для бизнеса, согласно условиям, они также будут продолжаться до 1 июня.
Переносятся платежи по следующим видам кредитов:

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  • "КУБ без залога";
  • "Инвестиционный кредит";
  • "КУБ закладной";
  • "Бизнес ипотека";
  • "Кредит на ОС";
  • "Лизинг";
  • "Восстанавливаемая кредитная линия";
  • "Агросезон",
  • "Кредитный лимит на счет",
  • "Овердрафт" (бланковый),
  • Кредитный лимит "Предпринимательский".

Исключением является "Кредиты под залог депозитов", отметили в пресс-службе

"Сегодня" также писали, какой сюрприз "ПриватБанк" подготовил для русскоязычных. клиентов и рассказывали о кредитные каникулы для физических лиц.

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