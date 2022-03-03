ПриватБанк объявил новые кредитные каникулы – кому и сколько можно не платить

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для объединений совладельцев многоквартирного дома, то есть ОСМД.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что каникулы будут продолжаться с 1 марта по 1 июня 2022 года и распространяются на договоры, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.
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Согласно условиям кредитных каникул, обязательные платежи тела и процентов кредита переносятся на 1 июня 2022 года по продуктам "Теплые кредиты" и "Энергодом". В ПриватБанке отмечают, что просрочки не будут начисляться.
Кредитные каникулы для бизнеса
ПриватБанк также объявил кредитные каникулы для бизнеса, согласно условиям, они также будут продолжаться до 1 июня.
Переносятся платежи по следующим видам кредитов:
- "КУБ без залога";
- "Инвестиционный кредит";
- "КУБ закладной";
- "Бизнес ипотека";
- "Кредит на ОС";
- "Лизинг";
- "Восстанавливаемая кредитная линия";
- "Агросезон",
- "Кредитный лимит на счет",
- "Овердрафт" (бланковый),
- Кредитный лимит "Предпринимательский".
Исключением является "Кредиты под залог депозитов", отметили в пресс-службе
"Сегодня" также писали, какой сюрприз "ПриватБанк" подготовил для русскоязычных. клиентов и рассказывали о кредитные каникулы для физических лиц.