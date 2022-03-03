ПриватБанк оголосив нові кредитні канікули – кому і скільки можна не платити

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, тобто ОСББ.
Про це повідомила прес-служба фінустанови.
Зазначається, що канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року і поширюються на договори, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.
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Згідно з умовами кредитних канікул, обов'язкові платежі тіла та відсотків кредиту переносяться на 1 червня 2022 року за продуктами "Теплі кредити" та "Енергодім". В ПриватБанку наголошують, що прострочення не будуть нараховуватись.
Кредитні канікули для бізнесу
ПриватБанк також оголосив кредитні канікули для бізнесу, згідно з умовами, вони також триватимуть до 1 червня.
Переносяться платежі за такими видами кредитів:
- "КУБ без застави";
- "Інвестиційний кредит";
- "КУБ заставний";
- "Бізнес іпотека";
- "Кредит на ОС";
- "Лізинг";
- "Відновлювана кредитна лінія";
- "Агросезон",
- "Кредитний ліміт на рахунок",
- "Овердрафт" (бланковий),
- Кредитний ліміт "Підприємницький".
Виключенням є "Кредити під заставу депозитів", зазначили в прес-службі.
"Сьогодні" також писали, який сюрприз ПриватБанк підготував для російськомовних клієнтів і розповідали про кредитні канікули для фізичних осіб.