ПриватБанк объявил кредитные каникулы — кто может воспользоваться льготами

Кредитные каникулы будут действовать по всем картам

Банк ввел кредитные каникулы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк вводит кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Кредитные каникулы начнут действовать с 1 марта 2022 года. Всех клиентов-владельцев кредитных карт переведут на этот режим автоматически.

"Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа; действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Картка Универсальная Gold и премиальными картами", – сообщили в банке.

Кредитные каникулы будут действовать также для карточек, которые имели просрочку обязательств сроком до 90 дней включительно. Клиенты банка могут вносить средства на свои карты в течение каникул по собственному желанию.

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Подробные условия работы режима кредитных каникул банк разошлет клиентам через "Приват24", а также разместит на официальном сайте.

ПриватБанк отменил комиссию

Государственный ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.

"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", – сказали в пресс-службе.

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Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.

Раньше мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны, а также рассказывали, что банковские операции с белорусским и российским рублем запрещены.