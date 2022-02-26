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ПриватБанк оголосив кредитні канікули — хто може скористатися пільгами

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 лютого, 13:53
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Кредитні канікули діятимуть за всіма картками
Банк запровадив кредитні канікули
Банк запровадив кредитні канікули / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запроваджує кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року. Всіх клієнтів-власників кредитних карток переведуть на цей режим автоматично.

"Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу; діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками", повідомили у банку.

Кредитні канікули діятимуть також для карток, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно. Клієнти банку можуть вносити кошти на свої картки протягом канікул за власним бажанням.

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Детальні умови роботи режиму кредитних канікул банк розішле клієнтам через "Приват24", а також розмістить на офіційному сайті.

ПриватБанк скасував комісію

Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", – сказали у пресслужбі.

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Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.

Раніше ми писали, як взагалі жителі столиці реагували на перший день війни, а також розповідали, що банківські операції з білоруським та російським рублем заборонені.

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