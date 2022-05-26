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Пенсии в оккупации будут выплачивать по-новому – как забрать деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 13:47
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Рассказываем, как быть пенсионерам, которые живут на оккупированных Россией территории
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров разработал специальный механизм, который упростит жизнь пенсионерам с оккупированных территорий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

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"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться", – объяснила она.

Министр подсчитала, что около 300 тыс. человек, которые получали пенсии по месту жительства, сейчас не могут их получить, поскольку находятся в оккупации.

Для таких украинцев специально открывают счета в "Ощадбанке" и на них засчитывают пенсионные выплаты.

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Деньгами пенсионеры смогут воспользоваться обратившись в "Ощадбанк" при первой возможности либо дождаться, когда "Укрпочта" сможет работать в регионе и получить сразу всю сумму по месту жительства.

Что будет с пенсией, которую не забрали?

Если у вас не вышло вовремя получить свою пенсию, не переживайте, деньги будут закреплены за вами определенное время.

Однако выплаты будут совершаться по разному, в зависимости от того, в какой момент вы за ними обратитесь.

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Если человек не смог прийти за своими деньгами в течении шести месяцев, то они не пропадут и еще в течении полугода пенсионер сможет получить всю накопленную сумму.

А если пенсия "лежит" больше года, то накопившуюся за год сумму выплатят за один раз, а остаток будут возвращать в течение нескольких месяцев.

Учтите, что пенсия будет закреплена за вами только в течении трех лет, позже ее забрать не получится.

"Сегодня" ранее писали, в каком из банков можно получать пенсию во время войны и рассказывали, для кого в Украине изменят правила выплаты пенсии.

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