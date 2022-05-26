Пенсії в окупації виплачуватимуть по-новому – як забрати гроші

Розповідаємо, як бути пенсіонерам, які мешкають на окупованих Росією території

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів розробив спеціальний механізм, який спростить життя пенсіонерам з окупованих територій.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресс-служба відомства.

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"Банки усі 100% пенсійних виплат зараховують на карти, але на частини окупованих територій ними неможливо скористатися", – пояснила вона.

Міністр підрахувала, що близько 300 тис. осіб, які отримували пенсії за місцем проживання, зараз не можуть їх одержати, оскільки перебувають в окупації.

Для таких українців спеціально відкривають рахунки в "Ощадбанку" і на них зараховують пенсійні виплати.

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Грошами пенсіонери зможуть скористатися звернувшись до "Ощадбанку" за першої нагоди або дочекатися, коли "Укрпошта" зможе працювати в регіоні та отримати відразу всю суму за місцем проживання.

Що буде із пенсією, яку не забрали?

Якщо у вас не вийшло вчасно отримати свою пенсію, не переживайте, гроші будуть закріплені за вами певний час.

Проте виплати будуть здійснюватися по-різному, залежно від того, у який момент ви за ними звернетеся.

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Якщо людина не змогла прийти за своїми грошима протягом шести місяців, то вони не пропадуть і ще протягом півроку пенсіонер зможе отримати всю накопичену суму.

А якщо пенсія "лежить" більше року, то суму, що накопичилася за рік, виплатять за один раз, а залишок повертатимуть протягом кількох місяців.

Врахуйте, що пенсія буде закріплена за вами лише протягом трьох років, пізніше її забрати не вдасться.

"Сьогодні" раніше писали, у якому з банків можна отримувати пенсію під час війни та розповідали, для кого в Україні змінять правила виплати пенсії.