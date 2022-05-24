Время ограничено: что будет с пенсией, которую не забрали вовремя

Рассказываем, нужно ли спешить украинским пенсионерам и кто из них сможет забрать накопленную пенсию

Пенсии украинцев будут накапливаться ограниченное время / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пенсионеры, которые не смогли забрать свои пенсии из-за военных действий, смогут сделать это позже, но только в течении трех лет.

Об этом заявила начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова газете "Пенсионный курьер".

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Деньги будут накапливаться и выплаты будут совершаться по-разному, в зависимости от периода, в который пенсионер обратился за ними.

"Укрпочта" ежемесячно формирует списки пенсионеров, которые по той или иной причине не получили свои выплаты.

"Если и по дополнительным ведомостям человек не получил деньги, они засчитываются еще на следующий месяц. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение шести месяцев", – объясняет Шарунова.

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Если человек не смог прийти за своими деньгами в течении шести месяцев, то они не пропадут и еще в течении полугода пенсионер сможет получить всю накопленную сумму, обратившись в ПФУ.

Что будет через год?

Если прошло больше года, а за пенсией никто не пришел, она остается, но будет выплачиваться по другому механизму.

Сначала выплатят пенсию, накопившуюся за год одной суммой, а остаток будут возвращать в течение нескольких месяцев вместе с выплатой текущей пенсии.

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Правило действует и для тех, кто не выезжал из Украины, и для тех, кто вынужден был временно покинуть страну.

Обращаться за своей накопленной пенсией нужно в сервисный центр Пенсионного Фонда.

Но учтите, что накопленная сумма будет оставаться за пенсионеров только в течении трех лет, а после этого пенсию спишут.

"Сегодня" ранее писали, для кого в Украине изменят механизм выплаты пенсии, и рассказывали, в каких банках можно получать эти выплаты во время войны.