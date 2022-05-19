Ощадбанк навязывает пенсионерам кредиты? Что происходит в отделениях банка

Возмущенный клиент пожаловался на незаконную деятельность работников банка во время войны

Украинский пенсионер рассказал о неприятной ситуации в отделении банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны актуальной услугой для многих украинцев стало оформление кредитных карт. Однако не всем людям они нужны, хотя работники банков могут их активно навязывать.

Клиент Ощадбанка написал отзыв на сайте "Минфин" и пожаловался на то, что при замене пенсионной банковской карты в одном из отделений в Киеве, ему навязали кредитку.

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Мужчина подчеркнул, что отказывался от услуги, а работники банка настаивали. Пенсионер добавил, что принудительно выдавать кредитки запрещено законодательством Украины.

"Я кредитной картой не пользовался и не собираюсь. Попробовал закрыть навязанный мне кредитный счет в этом же отделении, но требуют активировать кредит (снять какую-то сумму)", – объяснил клиент.

Киевлянин возмутился постоянным предоставлением банком услуг, которых он не просил. Мужчина написал письменное заявление, но в отделении его не приняли.

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Что говорят в Ощадбанке?

Представители Ощадбанка отреагировали на жалобу клиента. Пенсионера заверили, что оформление кредитной карты не является обязательным.

"Простите, если работники сообщили информацию некорректно", – отметили в финансовом учреждении.

Клиенту предложили решение – передать непосредственно им информацию о себе, и ответственные лица проверят ситуацию, чтобы не допустить повторения подобных недоразумений.

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Без денег в оккупации

Недавно клиентка ПриватБанка обнаружила, что все счета в личном кабинете оказались заблокированными. Украинка пообщалась с представителями учреждения онлайн и узнала, что банк расторг с ней договор.

Чтобы забрать деньги, женщине сказали прийти лично в отделение ПриватБанка. Однако сделать этого она не может, поскольку проживает на временно оккупированной территории, где ведутся боевые действия.

"Проехать в банк, который работает, нет никакой возможности, и зная об этом, банк решил присвоить себе мои деньги", – уверенная клиентка.

Сотрудники ПриватБанка заявили, что опираются исключительно на законы и требования НБУ. Соответственно, ее обслуживание ограничено, а чтобы перечислить деньги на счет в другом банке, ей нужно прийти в отделение.

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