Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Ощадбанк навязывает пенсионерам кредиты? Что происходит в отделениях банка

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 18:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Возмущенный клиент пожаловался на незаконную деятельность работников банка во время войны
Украинский пенсионер рассказал о неприятной ситуации в отделении банка
Украинский пенсионер рассказал о неприятной ситуации в отделении банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны актуальной услугой для многих украинцев стало оформление кредитных карт. Однако не всем людям они нужны, хотя работники банков могут их активно навязывать.

Клиент Ощадбанка написал отзыв на сайте "Минфин" и пожаловался на то, что при замене пенсионной банковской карты в одном из отделений в Киеве, ему навязали кредитку.

Реклама

Мужчина подчеркнул, что отказывался от услуги, а работники банка настаивали. Пенсионер добавил, что принудительно выдавать кредитки запрещено законодательством Украины.

"Я кредитной картой не пользовался и не собираюсь. Попробовал закрыть навязанный мне кредитный счет в этом же отделении, но требуют активировать кредит (снять какую-то сумму)", – объяснил клиент.

Киевлянин возмутился постоянным предоставлением банком услуг, которых он не просил. Мужчина написал письменное заявление, но в отделении его не приняли.

Реклама

Что говорят в Ощадбанке?

Представители Ощадбанка отреагировали на жалобу клиента. Пенсионера заверили, что оформление кредитной карты не является обязательным.

"Простите, если работники сообщили информацию некорректно", – отметили в финансовом учреждении.

Клиенту предложили решение – передать непосредственно им информацию о себе, и ответственные лица проверят ситуацию, чтобы не допустить повторения подобных недоразумений.

Реклама

Без денег в оккупации

Недавно клиентка ПриватБанка обнаружила, что все счета в личном кабинете оказались заблокированными. Украинка пообщалась с представителями учреждения онлайн и узнала, что банк расторг с ней договор.

Чтобы забрать деньги, женщине сказали прийти лично в отделение ПриватБанка. Однако сделать этого она не может, поскольку проживает на временно оккупированной территории, где ведутся боевые действия.

"Проехать в банк, который работает, нет никакой возможности, и зная об этом, банк решил присвоить себе мои деньги", – уверенная клиентка.

Сотрудники ПриватБанка заявили, что опираются исключительно на законы и требования НБУ. Соответственно, ее обслуживание ограничено, а чтобы перечислить деньги на счет в другом банке, ей нужно прийти в отделение.

Ранее "Сегодня" писали, когда Национальный банк разморозит курс доллара в Украине. Узнайте также, что сейчас происходит с курсом валют на разных рынках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Жилье
Как война перевернула цены

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Когда разморозят курс доллара?
Узнать
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30378.82

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2020.43

Litecoin (LTC)

71.99

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять