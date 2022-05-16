Кредиты в ломбарде опасны? Кто и как пользуется финансовыми проблемами украинцев

Эксперт рассказал о главных отличиях банковских кредитов, от займов в ломбарде

Ломбарды пользуются тяжелым положением украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кредиты в ломбарде не так популярны и раскручены, как займы в банках и микрокредитных организациях, но они существуют и даже имеют свои преимущества.

"Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном и готовы рассказать о плюсах и минусах таких кредитов.

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По его словам, кредит в ломбарде выгоден скоростью выдачи займа, а вот проценты и сроки возврата максимально невыгодные по сравнению с банковским кредитом.

Однако, если банк интересуется целью кредита, и вашей историей, то ломбард не интересуется ни целью, ни вашей платежеспособностью, уверяет эксперт.

В банке вы просите деньги под документальное обеспечение – это справка с места работы, справка о доходах, выписка по банковскому счету.

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"В ломбарде вы несете кроме паспорта еще и залоговое имущество, которое там оценят и на основании оценки этого имущества вам дадут какой-то денежный займ", – предупреждает Болтян.

Учтите, что все ломбарды занижают стоимость принесенных товаров, так как пользуются состоянием нужды клиента.

Кредиты во время войны

Нацбанк установил, что после полномасштабного вторжения РФ количество выданных украинцам кредитов значительно уменьшилось.

Активнее всего продолжал работать рынок краткосрочных займов, а вот кредиты на 2-5 лет украинцы практически перестали оформлять.

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В тоже время с начала войны заметно упали проценты по потребительским кредитам.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с депозитами во время войны и рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев.