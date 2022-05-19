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Ощадбанк нав’язує пенсіонерам кредити? Що відбувається у відділеннях банку

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 18:03
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Обурений клієнт поскаржився на незаконну діяльність працівників Ощадбанку під час війни
Український пенсіонер розповів про неприємну ситуацію у відділенні банку
Український пенсіонер розповів про неприємну ситуацію у відділенні банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни актуальною послугою для багатьох українців стало оформлення кредитних карток. Однак не всім людям вони потрібні, хоч працівники банків можуть активно їх нав’язувати.

Клієнт Ощадбанку написав відгук на сайті "Мінфін" та поскаржився на те, що при заміні пенсійної банківської картки в одному з відділень у Києві, йому нав’язали кредитку.

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Чоловік підкреслив, що відмовлявся від послуги, а працівники банку наполягали. Пенсіонер додав, що примусове видання кредиток заборонено законодавством України.

"Я кредитною карткою не користувався й не збираюсь. Спробував закрити нав’язаний мені кредитний рахунок у цьому ж відділенні, але вони вимагають активувати кредит (зняти якусь суму)", – пояснив клієнт.

Киянин обурився постійним наданням банком послуг, яких він не просив. Чоловік написав письмову заяву, але у відділенні її не прийняли.

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Що кажуть в Ощадбанку?

Представники Ощадбанку відреагували на скаргу клієнта. Пенсіонера запевнили, що оформлення кредитної картки не обов'язкове.

"Перепрошуємо, якщо працівники повідомили інформацію некоректно", – зазначили у фінансовій установі.

Клієнтові запропонували рішення – передати безпосередньо їм інформацію про себе, і відповідальні особи перевірять ситуацію, щоб не допустити повторення подібних непорозумінь.

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Без грошей в окупації

Нещодавно клієнтка ПриватБанку виявила, що всі рахунки в особистому кабінеті виявилися заблокованими. Українка поспілкувалася з представниками установи онлайн та дізналася, що банк розірвав із нею договір.

Щоб забрати гроші, жінці сказали прийти особисто у відділення ПриватБанку. Однак зробити цього вона не може, оскільки проживає на тимчасово окупованій території, де ведуться бойові дії.

"Проїхати до банку, що працює, немає жодної можливості, і знаючи про це, банк вирішив привласнити собі мої гроші", – впевнена клієнтка.

Працівники ПриватБанку заявили, що спираються виключно на закони та вимоги НБУ. Відповідно, її обслуговування обмежене, а щоб перерахувати гроші на рахунок в іншому банку, їй таки потрібно прийти у відділення.

Раніше "Сьогодні" писали, коли Національний банк розморозить курс долара в Україні. Дізнайтеся також, що зараз відбувається з курсом валют на різних ринках.

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