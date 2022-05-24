Час обмежений: що буде із пенсією, яку не забрали вчасно

Розповідаємо, чи потрібно поспішати українським пенсіонерам і хто з них зможе забрати накопичену пенсію

Пенсії українців накопичуватимуться обмежений час / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Пенсіонери, які не змогли забрати свої пенсії через військові дії зможуть зробити це пізніше, але лише протягом трьох років.

Про це заявила начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області Ольга Шарунова газеті "Пенсійний кур'єр".

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Гроші будуть накопичуватися і виплати відбуватимуться по-різному, залежно від періоду, коли пенсіонер звернувся по них.

"Укрпошта" щомісяця формує списки пенсіонерів, які з тієї чи іншої причини не отримали своїх виплат.

"Якщо і за додатковими відомостями людина не одержала гроші, вони зараховуються ще на наступний місяць. Тобто кожен наступний місяць громадянин може отримати всі свої кошти. Так триває протягом шести місяців", – пояснює Шарунова.

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Якщо людина не змогла прийти за своїми грошима протягом шести місяців, то вони не пропадуть і ще протягом півроку пенсіонер зможе отримати всю накопичену суму, звернувшись до ПФУ.

Що буде за рік?

Якщо минуло більше року, а за пенсією ніхто не прийшов, вона залишається, але виплачуватиметься за іншим механізмом.

Спочатку виплатять пенсію, що накопичилася за рік однією сумою, а залишок повертатимуть протягом кількох місяців разом із виплатою поточної пенсії.

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Правило діє і для тих, хто не виїжджав із України та для тих, хто змушений був тимчасово покинути країну.

Звертатися за своєю накопиченою пенсією треба до сервісного центру Пенсійного Фонду.

Але врахуйте, що накопичена сума залишатиметься за пенсіонером лише протягом трьох років, а після цього пенсію спишуть.

"Сегодня" раніше писали, для кого в Україні змінять механізм виплати пенсії, і розповідали, у яких банках можна отримувати ці виплати під час війни.