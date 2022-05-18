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Пенсии некоторым украинцам увеличат – кому повезет на этот раз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 07:16
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Рассказываем, что изменится во время войны для некоторых категорий украинцев
Для украинцев по-новому будут рассчитывать пенсии
Для украинцев по-новому будут рассчитывать пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменили порядок начисления социальных выплат и за их счет некоторым гражданам увеличат размеры пенсий.

Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики

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Теперь определенным категориям украинцев при назначении пенсии сразу будут засчитываться и другие выплаты от государства.

Нововведение касается:

  • работающих патронатных воспитателей;
  • родителей-воспитателей детских домов семейного типа;
  • приемных родителей.

Им будет начисляться и уплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ).

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В министерстве отметили, что такая поддержка актуальна во время войны и получать денежные выплаты эти категории населения будут независимо от того, работают они или нет, ранее уплата ЕСВ была предусмотрена только за неработающих воспитателей и приемных родителей.

Мобильное приложение Пенсионного фонда

ПФУ создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.

Он будет полезен не только пожилым людям, но и работающим гражданам, поскольку позволит контролировать своего работодателя.

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Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется – "Пенсионный фонд".

Подробнее о его функционале читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, что делать, если у вас не хватает страхового стажа для выхода на заслуженный отдых и рассказывали, в чем пенсионерка обвиняет ПриватБанк.

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