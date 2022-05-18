Пенсии некоторым украинцам увеличат – кому повезет на этот раз

Рассказываем, что изменится во время войны для некоторых категорий украинцев

Для украинцев по-новому будут рассчитывать пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменили порядок начисления социальных выплат и за их счет некоторым гражданам увеличат размеры пенсий.

Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики

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Теперь определенным категориям украинцев при назначении пенсии сразу будут засчитываться и другие выплаты от государства.

Нововведение касается:

работающих патронатных воспитателей;

родителей-воспитателей детских домов семейного типа;

приемных родителей.

Им будет начисляться и уплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ).

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В министерстве отметили, что такая поддержка актуальна во время войны и получать денежные выплаты эти категории населения будут независимо от того, работают они или нет, ранее уплата ЕСВ была предусмотрена только за неработающих воспитателей и приемных родителей.

Мобильное приложение Пенсионного фонда

ПФУ создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.

Он будет полезен не только пожилым людям, но и работающим гражданам, поскольку позволит контролировать своего работодателя.

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Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется – "Пенсионный фонд".

Подробнее о его функционале читайте в нашем материале.

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