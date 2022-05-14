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Можно остаться без пенсии? Что делать, если не хватает страхового стажа

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 18:45
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Рассказываем, что нужно делать, если выяснилось, что у вас есть неполные месяцы страхового стажа
Как получить полный страховой стаж для пенсии
Как получить полный страховой стаж для пенсии / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Чтобы человеку начали выплачивать пенсии, нужно иметь полные месяцы страхового стажа. Однако бывает такое, что его не хватает.

Но это не значит, что выплат не будет. За неполные месяцы стажа можно доплатить. Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде.

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Как сделать доплату

Следовательно, для зачисления страхового стажа существует страховой взнос. Он оплачивается ежемесячно, и сумма у каждого может быть разной, но не меньше минимальной суммы, которая рассчитывается специально.

Однако если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватить.

Такое может быть, если люди работали неполный рабочий день, были приняты на работу не с первого дня календарного месяца или уволены не последним днем и т.д.

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В таком случае человек может совершить доплату к минимальному страховому взносу.

С 30 апреля 2022 сумма доплаты за прошлые годы рассчитывается от сегодняшнего уровня минимальной зарплаты и страхового взноса.

В частности, минимальный страховой взнос на сегодняшний день составляет 1 430 грн (минимальная заработная плата 6 500 грн, умноженная на 22%).

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В Пенсионном фонде приводят пример:

Лицу нужно доплатить за январь 2010 года. Минимальная заработная плата в январе 2010 года составляла 869 грн, лицу была начислена заработная плата 700 грн, с нее по действующей ставке страхового взноса в то время было уплачено 246,4 грн.

С целью зачисления января 2010 года в страховой стаж как полный, учитывая, что минимальный страховой взнос на момент уплаты (май 2022 года) составляет 1 430 грн, доплатить за этот период нужно будет 1183,6 грн (1430 грн – 246,4 грн=1183,6 грн).

А вот выяснить, есть ли у человека неполные месяцы стажа, можно онлайн на сайте с помощью справки ОК-5 или лично в отделении Пенсионного фонда (при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код). Если не хватает стажа, можно сразу подать заявление на доплату.

Правила выхода на пенсию изменили

Раньше мы рассказывали, что украинцам дали право выйти на пенсию досрочно, а именно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Еще одно нововведение – это возможность досрочного выхода на пенсию для матерей и родителей многодетных семей, а также те, кто на иждивении имеет детей с редкими тяжелыми заболеваниями, не имеющими установленной инвалидности.

А также для тех женщин, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (после 50 лет и при наличии 15-летнего стажа).

Если речь идет об отце, то право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют мужчины, воспитывающие самостоятельно пятерых или более детей или детей с инвалидностью (по достижению 55-летнего возраста и наличию 20 лет страхового стажа).

"Сегодня" раньше писали, каким украинцам по-новому начнут начислять пенсии, и рассказывали, кто получит выплаты на 1,5 тыс. грн больше.

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