Пенсії деяким українцям збільшать – кому пощастить цього разу

Розповідаємо, що зміниться під час війни для деяких категорій українців

Для українців по-новому розраховуватимуть пенсії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні змінили порядок нарахування соціальних виплат і за їх рахунок деяким громадянам збільшать розміри пенсій.

Відповідне рішення ухвалили у Міністерстві соціальної політики.

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Тепер певним категоріям українців при призначенні пенсії відразу зараховуватимуться й інші виплати від держави.

Нововведення стосується:

працюючих патронатних вихователів;

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

прийомних батьків.

Їм нараховуватиметься і сплачуватиметься єдиний соціальний внесок (ЕСВ).

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У міністерстві зазначили, що така підтримка є актуальною під час війни і отримувати грошові виплати ці категорії населення будуть незалежно від того, працюють вони чи ні, раніше сплата ЄСВ була передбачена лише за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

Мобільний застосунок Пенсійного фонду

ПФУ створив спеціальний мобільний додаток для українців, де можна дізнатися все про свою пенсію.

Він буде корисним не лише літнім людям, а і працюючим громадянам, оскільки дасть змогу контролювати свого роботодавця.

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Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android, він так і називається – "Пенсійний фонд".

Детальніше про його функціонал читайте в нашому матеріалі.

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