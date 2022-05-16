Пенсионный фонд создал мобильное приложение – что доступно украинцам

Рассказываем, каким пользователям будет доступно новое приложение ПФУ

Для украинских пенсионеров создали мобильное приложение / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пенсионный фонд Украины создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В программе можно узнать не только размер своей пенсии, но и контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.

Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется "Пенсионный фонд".

Оно поможет не только пенсионерам, но и работающим украинцам, например, даст возможность контролировать своего работодателя на предмет соблюдения условий трудового договора.

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Сейчас через приложение можно получить доступ:

к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;

данным персональной учетной карты: информации о заработной плате, наличном страховом стаже, уплаченным в свою пользу взносам и прочему;

дополнительному контролю за уплатой страхователями страховых взносов;

электронной трудовой книжке;

листкам нетрудоспособности;

данным электронного пенсионного дела;

верификации документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.

Украинцы могу подать заявление на назначение или перерасчет пенсий онлайн, подать заявку на оформление пенсионного удостоверения, а также:

предоставлять данные для внесения изменений в пенсионное дело;

получать и загружать электронные документы из Реестра застрахованных лиц;

подавать обращения;

отслеживать состояние обработки обращений в ПФУ;

получать и пересматривать сообщения ПФУ.

Функционал нового приложения / Фото: ПФУ

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Правила выхода на пенсию

В Украине изменили правила выхода на заслуженный отдых, теперь некоторые категории граждан могут сделать это раньше на полтора года.

Это возможно при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Для этого сотрудник должен стать на учет госслужбы занятости, и если ему не найдут подходящую работу или он не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья, то сможет раньше начать получать пенсию.

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