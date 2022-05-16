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Пенсионный фонд создал мобильное приложение – что доступно украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 12:52
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Рассказываем, каким пользователям будет доступно новое приложение ПФУ
Для украинских пенсионеров создали мобильное приложение
Для украинских пенсионеров создали мобильное приложение / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пенсионный фонд Украины создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В программе можно узнать не только размер своей пенсии, но и контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа, видеть размер своей зарплаты и подавать заявления на изменения в пенсионном деле.

Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется "Пенсионный фонд".

Оно поможет не только пенсионерам, но и работающим украинцам, например, даст возможность контролировать своего работодателя на предмет соблюдения условий трудового договора.

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Сейчас через приложение можно получить доступ:

  • к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;
  • данным персональной учетной карты: информации о заработной плате, наличном страховом стаже, уплаченным в свою пользу взносам и прочему;
  • дополнительному контролю за уплатой страхователями страховых взносов;
  • электронной трудовой книжке;
  • листкам нетрудоспособности;
  • данным электронного пенсионного дела;
  • верификации документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете.

Украинцы могу подать заявление на назначение или перерасчет пенсий онлайн, подать заявку на оформление пенсионного удостоверения, а также:

  • предоставлять данные для внесения изменений в пенсионное дело;
  • получать и загружать электронные документы из Реестра застрахованных лиц;
  • подавать обращения;
  • отслеживать состояние обработки обращений в ПФУ;
  • получать и пересматривать сообщения ПФУ.

Функционал нового приложения
Функционал нового приложения / Фото: ПФУ

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Правила выхода на пенсию

В Украине изменили правила выхода на заслуженный отдых, теперь некоторые категории граждан могут сделать это раньше на полтора года.

Это возможно при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Для этого сотрудник должен стать на учет госслужбы занятости, и если ему не найдут подходящую работу или он не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья, то сможет раньше начать получать пенсию.

"Сегодня" ранее писали, что делать, если у вас не хватает страхового стажа, и рассказывали, в чем пенсионерка обвиняет ПриватБанк.

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