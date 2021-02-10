Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали

На четверг, 11 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|10.02
|11.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,64 грн
|27,77 грн
|+ 0,13
|1 евро
|33,44 грн
|33,67 грн
|+ 0,23
По сравнению со значениями 10 февраля доллар подорожал сразу на 13 копеек после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара вырос впервые с 29 января. Впрочем, по итогам недели с 4 по 11 февраля гривня все равно укрепилась на 23 копейки по отношению к американской валюте.
Курс евро тоже повышается, и довольно быстро. Евровалюта подорожала сразу на 23 копейки. Вчерашний рост курса составил 18 копеек, а до этого евро непрерывно дешевел с 1 февраля.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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