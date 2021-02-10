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Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валют

10 февраля, 08:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 10 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,64 грн;
1 евро – 33,44 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями подешевел еще на три копейки после падения курса на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – со 3 по 10 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 42 копейки.

Доллар находится на минимальных отметках с начала сентября 2020 года, то есть за пять месяцев.

Падение курса евро замедлилось. Евровалюта подешевела на две копейки после снижения курса на 17 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

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Стоимость 10 российских рублей 10 февраля выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде
Доллар и евро опускаются все ниже: курс Нацбанка

Читайте также: Доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни – прогноз

Во вторник, 9 февраля, доллар на межбанке подорожал на шесть копеек в покупке и на семь – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,70/27,71 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 17 копеек в покупке и на 18 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,49/33,52 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.
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Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены растут, несмотря на падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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