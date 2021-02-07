Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар

Гривня крепчает – на уходящей неделе был преодолен рубеж в 28 гривен за доллар. Причем нисходящий тренд усилился к выходным. Нацбанк не препятствовал укреплению национальной валюты – излишек долларов не выкупал.

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Будет ли доллар дешеветь в феврале и дальше, и если да, то на сколько, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

В первую неделю февраля курс наличного доллара продолжил тренд на снижение, начавшийся еще 20 января. За семь дней доллар обесценился на 23 копейки, преодолев психологический рубеж в 28 грн. Теперь в наличной продаже один доллар продают за 27,97 грн. Курс покупки опустился до 27,76 грн/доллар, или на 26 копеек.

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Средний спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился с 18 до 21 копейки. Это указывает, что банкиры ожидают дальнейшего ослабления американской валюты, поэтому хотят ее купить как можно дешевле.

Нацбанк также всю неделю укреплял гривню: с понедельника по четверг на 19 копеек, до 28 грн/доллар, а в пятницу – сразу на 11 копеек, до 27,89 грн/доллар. Так дешево доллар последний раз стоил 21 декабря 2020 года. На понедельник, 8 февраля, регулятор еще больше укрепил гривню, установив курс 27,77 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что ослабление доллара вызвано превышением его предложения над спросом как на межбанковском, так и на наличном рынке и нежеланием регулятора выкупать избыток валюты в резервы.

"Повторяется ситуация, имевшая место в прошлом году: Минфин, проводя аукционы по продаже ОВГЗ, заваливает межбанковский рынок валютой, а Нацбанк не спешит ее выкупать, поэтому доллар медленно, но уверенно дешевеет, – анализирует Олег Пендзин. – На этой неделе нерезиденты продали доллары и купили украинских ценных бумаг более чем на 5 млрд грн, на прошлой – на 7,5 млрд грн. В силу сложности нынешних взаимоотношений Украины с МВФ привлечение дешевых евробондов стало проблемным. А денег в казне не хватает. Поэтому гривневые облигации под высокие 11,5-12% годовых вызывают интерес прежде всего у зарубежных финансовых спекулянтов".

Александр Охрименко добавил, что одновременно с Минфином вышли с продажей валюты экспортеры, еще больше снизив курс. Импортеры при этом были малоактивны, регулятор тоже.

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Наконец, Андрей Шевчишин утверждает, что рынок находится еще и в ожидании продаж валюты аграриями, которые во второй половине февраля готовятся к посевной. Аграрии при сильном ослаблении доллара могут начать заводить валюту раньше, чтобы продать по более высокому курсу. Поэтому долларов на рынке может стать еще больше.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков по поводу того, какой пойдет тренд, разошлись.

Александр Охрименко ожидает дальнейшей ревальвации гривни, но не ниже 27,8 грн/доллар. По его словам, сигналом для рынка, что курс ниже уже не будет, станет покупка Нацбанком валюты. Но на следующей неделей такие действия регулятора эксперт считает маловероятными. То есть до середины февраля доллар еще подешевеет, прогнозирует Александр Охрименко.

С ним согласен и Андрей Шевчишин: "Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит сохранять достаточно сильные позиции и при сохранении перевеса продавцов может укрепиться до 27,75 грн за доллар. Следим за НБУ, который сейчас является ключевым покупателем, способным сдержать укрепление гривни".

А вот Олег Пендзин видит на следующей неделе небольшую девальвацию гривни.

"Крупные и выгодные продажи ОВГЗ вряд ли будут, поэтому курс гривни к середине февраля постепенно опустится до 28 грн/доллар и более. Но ненамного", – прогнозирует Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему не советуют сдавать наличные доллары без крайней необходимости. А покупать их – только с целью долгосрочных инвестиций: год и более.

"В ближайшие три месяца краткосрочные депозиты в гривне принесут прибыль, а покупка валюты – убытки", – подытожил Александр Охрименко.

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