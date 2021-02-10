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Падіння скінчилося: долар і євро в Україні помітно подорожчали

10 лютого, 16:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 11 лютого

На четвер, 11 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

10.0211.02Зміна
1 долар США27,64 грн27,77 грн + 0,13
1 євро33,44 грн33,67 грн + 0,23
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У порівнянні зі значеннями 10 лютого долар подорожчав одразу на 13 копійок після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. Курс долара зріс уперше з 29 січня. Втім, за підсумками тижня з 4 по 11 лютого гривня все одно зміцнилася на 23 копійки проти американської валюти.

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Курс євро теж підвищується, і досить швидко. Євровалюта подорожчала відразу на 23 копійки. Вчорашнє зростання курсу склало 18 копійок, а до цього євро безперервно дешевшав з 1 лютого.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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