Падіння скінчилося: долар і євро в Україні помітно подорожчали

На четвер, 11 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

10.02 11.02 Зміна 1 долар США 27,64 грн 27,77 грн + 0,13 1 євро 33,44 грн 33,67 грн + 0,23

Реклама

У порівнянні зі значеннями 10 лютого долар подорожчав одразу на 13 копійок після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. Курс долара зріс уперше з 29 січня. Втім, за підсумками тижня з 4 по 11 лютого гривня все одно зміцнилася на 23 копійки проти американської валюти.

Курс євро теж підвищується, і досить швидко. Євровалюта подорожчала відразу на 23 копійки. Вчорашнє зростання курсу склало 18 копійок, а до цього євро безперервно дешевшав з 1 лютого.

Реклама

Читайте також: Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама