Українська
$ 28,16
34,25
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Падение доллара остановилось, евро еще дешевеет: курс НБУ

25 января, 16:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 января

На вторник, 26 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.0126.01Изменение
1 доллар США28,16 грн28,17 грн+ 0,01
1 евро34,25 грн34,23 грн- 0,02
Реклама

По сравнению со значениями 25 января курс доллара повысился на копейку после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

Евро при этом продолжает падать в цене. Евровалюта стала дешевле еще на две копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

В тренде
В Украине заморозят тарифы на тепло и горячую воду – Шмыгаль

Читайте также: Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцам
Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцамФинансы
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евроФинансы
Решения НБУ повлияли на курс доллара: что происходит на межбанке
Решения НБУ повлияли на курс доллара: что происходит на межбанкеФинансы
Украинцев выселяют из квартир за долги: кто виноват и что делать
Украинцев выселяют из квартир за долги: кто виноват и что делатьНедвижимость
Доллар и евро в Украине вернулись к снижению: курс НБУ
Доллар и евро в Украине вернулись к снижению: курс НБУФинансы
Курсы доллара и евро просели после заметного роста
Курсы доллара и евро просели после заметного ростаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять