Падение доллара остановилось, евро еще дешевеет: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 января

На вторник, 26 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.01 26.01 Изменение 1 доллар США 28,16 грн 28,17 грн + 0,01 1 евро 34,25 грн 34,23 грн - 0,02

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По сравнению со значениями 25 января курс доллара повысился на копейку после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

Евро при этом продолжает падать в цене. Евровалюта стала дешевле еще на две копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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