Курсы доллара и евро просели после заметного роста

На понедельник, 25 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 28,16 грн;

1 евро – 34,25 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 22 января, курс доллара опустился на 11 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 18 по 25 января – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

Евро при этом тоже вернулся к снижению курса. Евровалюта стала дешевле на 12 копеек после роста сразу на 22 копейки днем ранее.

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Стоимость 10 российских рублей 25 января упала сразу на восемь копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В пятницу, 22 января, доллар на межбанке упал на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась в цене на девять копеек в покупке и на восемь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,25/34,28 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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