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Падіння долара зупинилося, євро ще дешевшає: курс НБУ

25 січня, 16:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 26 січня

На вівторок, 26 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

25.0126.01Зміна
1 долар США28,16 грн28,17 грн + 0,01
1 євро34,25 грн34,23 грн - 0,02
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У порівнянні зі значеннями 25 січня курс долара підвищився на копійку після падіння на 11 копійок в попередній банківський день . За тиждень – з 19 по 26 січня – гривня ослабла проти американської валюти на дві копійки.

Євро при цьому продовжує падати в ціні. Євровалюта стала дешевша ще на дві копійки після падіння на 12 копійок днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Джерело: Сьогодні

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