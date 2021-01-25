Падіння долара зупинилося, євро ще дешевшає: курс НБУ

На вівторок, 26 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

25.01 26.01 Зміна 1 долар США 28,16 грн 28,17 грн + 0,01 1 євро 34,25 грн 34,23 грн - 0,02

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У порівнянні зі значеннями 25 січня курс долара підвищився на копійку після падіння на 11 копійок в попередній банківський день . За тиждень – з 19 по 26 січня – гривня ослабла проти американської валюти на дві копійки.

Євро при цьому продовжує падати в ціні. Євровалюта стала дешевша ще на дві копійки після падіння на 12 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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