Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни

После окончания жесткого карантина на рынок будут влиять разнонаправленные факторы

Доллар 25 января после снижения официального курса снизился на межбанке к отметке 28,14 гривни. Валютный рынок ждет возобновления деловой активности после сегодняшнего окончания локдауна. Вероятно, в ближайшее время курс останется в диапазоне 28,1-28,3 грн/долл. При этом если курс опустится ниже 28,1 грн/долл., он может и пробить вниз отметку в 28 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам Шевчишина, после окончания жесткого карантина активизируются два разнонаправленных фактора на валютном рынке. С одной стороны, компании, державшие средства в валюте, будут их выводить обратно в гривню – для проведения хозяйственной деятельности. С другой стороны, активизируются импортеры, что приведет к росту спроса на валюту.

Негативом для рынка стали данные Госстата по промышленному производству в Украине, которое в 2020 году сократилось на 5,2% (в 2019-м падение составляло 1,8%).

Но при этом рынок ждет продажи валюты со стороны нерезидентов, которые могут заинтересоваться гривневыми гособлигациями.

"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1/28,3 грн", – считает Иосуб.

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Иосуб напомнил, что с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 28,05 до 28,16 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,23/28,26 до 28,15/28,17 грн, а средние курсы наличного доллара в банках – с 28,10/28,34 до 28,10/28,30 грн.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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