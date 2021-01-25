Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями

Долар 25 січня після зниження офіційного курсу знизився на міжбанку до позначки 28,14 гривні. Валютний ринок чекає відновлення ділової активності після сьогоднішнього закінчення локдауну. Ймовірно, найближчим часом курс залишиться в діапазоні 28,1-28,3 грн/дол. При цьому, якщо курс опуститься нижче 28,1 грн/дол., він може і пробити вниз позначку в 28 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

За словами Шевчишина, після закінчення жорсткого карантину активізуються два різноспрямовані чинники на валютному ринку. З одного боку, компанії, що тримали кошти у валюті, будуть виводити їх назад в гривню – для ведення господарської діяльності. З іншого боку, активізуються імпортери, що призведе до зростання попиту на валюту.

Негативом для ринку стали дані Держстату щодо промислового виробництва в Україні, яке у 2020 році скоротилося на 5,2% (в 2019-му падіння становило 1,8%).

Але при цьому ринок чекає на продаж валюти з боку нерезидентів, які можуть зацікавитися гривневими держоблігаціями.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні на міжбанку при збереженні курсів на готівковому ринку. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн, а готівковий долар в банках залишиться поблизу 28,1/28,3 грн", – вважає Іосуб.

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Іосуб нагадав, що з минулого понеділка офіційний курс долара зріс з 28,05 до 28,16 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час знизилися з 28,23/28,26 до 28,15/28,17 грн, а середні курси готівкового долара в банках – з 28,10/28,34 до 28,10/28,30 грн.

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