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Ощадбанк предложил украинцам новую услугу – кому она будет полезна

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 17:58
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Рассказываем, что входит в новый пакет услуг от Ощадбанка и кому он будет полезен
Ощадбанк предложил новую услугу украинцам за границей
Ощадбанк предложил новую услугу украинцам за границей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ощадбанк предложил новую услугу для клиентов, уезжающих за границу или планирующих это сделать.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Клиентам предлагают оформить страховой полис для покрытия расходов при необходимости медицинской помощи в другой стране. Оформить такую страховку можно самостоятельно и даже не выходя из дома – в чат-боте.

Сделать это можно даже в том случае, если вы уже находитесь за границей, если не хотите делать это сами – можете обратиться в ближайшее отделение банка.

В целом Ощадбанк предлагает различные варианты медицинских расходов при поездках за пределы Украины со страховым покрытием. 30 тысяч евро.

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Полис покрывает расходы, связанные с ухудшением здоровья застрахованного:

  • обычное заболевание;
  • операционное вмешательство;
  • получение медицинской помощи при травме или несчастном случае.

Кредитные лимиты во время войны

В Ощадбанке нам рассказали, что на время действия в Украине военного положения клиенты могут пользоваться только теми кредитными лимитами, которые были установлены до войны, а увеличивать их не будут.

В ПУМБ нам ответили, что все кредитные лимиты устанавливают на уровне 5 тыс. грн и повысит их невозможно.

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В ПриватБанке также есть возможность пользоваться только теми лимитами, которые вы получили до войны.

А вот Monobank оставил возможность увеличивать кредитный лимит, однако каждая поданная заявка будет рассматриваться индивидуально.

"Сегодня" также писали, выдают ли украинские банки кредиты во время войны и рассказывали, какой курс доллара они предлагают украинцам.

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