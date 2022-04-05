Ощадбанк запропонував українцям нову послугу – кому вона буде корисна

Ощадбанк запропонував нову послугу для клієнтів, які виїжджають за кордон або планують це зробити.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Клієнтам пропонують оформити страховий поліс для покриття витрат на медичну допомогу в іншій країні. Оформити таку страховку можна самостійно, і навіть не виходячи з дому – у чат-боті.
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Зробити це можна навіть у тому випадку, якщо ви вже перебуваєте за кордоном, а якщо не хочете робити це самі – можете звернутись до найближчого відділення банку.
Загалом Ощадбанк пропонує різноманітні варіанти медичних витрат у поїздках за межі України зі страховим покриттям від 30 тисяч євро.
Поліс покриває витрати, пов’язані з погіршенням здоров’я застрахованого:
- звичайне захворювання;
- операційне втручання;
- отримання медичної допомоги в разі травми або нещасного випадку.
Кредитні ліміти під час війни
В Ощадбанку нам розповіли, що під час воєнного стану в Україні клієнти можуть користуватися лише тими кредитними лімітами, які були встановлені до війни, а збільшувати їх не будуть.
У ПУМБ нам відповіли, що усі кредитні ліміти встановлюють на рівні 5 тис. грн і підвищити їх наразі неможливо.
У ПриватБанку також є можливість користуватися лише тими лімітами, які ви отримали до війни.
А от Monobank залишив можливість збільшувати кредитний ліміт, однак кожну подану заяву будуть розглядати індивідуально.
"Сьогодні" писали, чи видають українські банки кредити під час війни та який курс долара пропонують українцям.